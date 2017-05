Tingkatkan Mutu Pelayanan, RSUD dr Abdul Aziz Gelar Workshop, Datangkan Narasumber dari Sukabumi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Rumah Sakit Abdul Aziz Kota Singkawang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Satu diantaranya melaksanakan workshop peningkatan keselamatan pasien melalui pemberian edukasi dan komunikasi efektif di aula Rumah Sakit Abdul Aziz, Selasa (23/5/2017).

"Workshop ini berlangsung selama dua hari dari Senin dan ini merupakan upaya untuk memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat," ujar direktur RSUD Abdul Aziz, Carlos Dja'afara.

Workshop ini menurut Carlos selain tentang cara berkomunikasi sesama petugas medis juga komunikasi dengan pasien.

Dimana pada workshop tersebut didatangkan pula nara sumber dari rumah sakit R Syamsudin Sukabumi.

"Untuk narasumbernya ada dua Dr Bahrul Anwar, direktur RSUD R Syamsuddin, yang juga ketua The Nasional Network of Health Promoting Hospital and Health Sevice serta Deni Purnama yang juga dari RSUD tersebut. Workshop ini juga termasuk dalam pemberian edukasi bagaimana menghadapi pasien agar mereka merasa nyaman," tuturnya.

Selain itu menurut Carlos workshop ini juga berguna sebagai penunjang RSUD Abdul Aziz sebagai rumah sakit rujukan di Kalbar.

Termasuk pula menurutnya sebagai syarat dalam standar akreditasi yang diterima RSUD Abdul Aziz belum lama ini.

"Workshop ini juga sebagai standar akreditasi yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Selain itu ini sebagai percontohan untuk workshop kedepannya, dimana nantinya mereka yang akan memberikan materinya," tutupnya.