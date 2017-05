Pentingnya Komunikasi Efektif di Rumah Sakit

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Sekretaris The Nasional Network of Health Promoting Hospital and Health Sevice, Deni Purnama mengatakan peningkatan keselamatan pasien melalui edukasi sangatlah penting.

Ini didasarkan pada data Join Commission International (JCI) dimana tahun 2014 lalu penyebab kematian, kecelakaan dan margin eror di rumah sakit banyak disebabkan komunikasi yang tidak efektif.

"Komunikasi efektif ini penting dari pemberi asuhan, dokter, perawat, petugas hingga ke pasien. Dimana komunikasi efektif ini juga memberikan edukasi kepada pasien," ujarnya, Selasa (23/5/2017).

Ia juga mengatakan antar petugas profesional juga diberikan metode komunikasi efektif.

Termasuk komunikasi petugas profesional dengan pasien.

"Komunikasi dengan pasien misalnya bagaimana memberikan berita buruk kepada pasien. Kemudian, bagaimana cara mengkomunikasikan Prognosis (kondisi pasien) kedepannya, termasuk handling complaint dari pasien," tutupnya.