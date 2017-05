Hadiri FGD Karhutla, Wagub Kalbar Harapkan Tiga Hal Penting Ini

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubenur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengharapkan Fokus Grup Diskusi (FGD) dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan kebijakan, program, dan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

para perserta juga diharapkan dapat bertukar informasi terhadap peyelenggaraan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta berupaya untuk mencari solusi apabila menemukan kendala yang dihadapi, serta dapat menghasilkan rekomendasi yang realistis sehingga nantintya dapat ditindak lanjuti.



“Saya berharap kepada semua pihak untuk aktif menyatukan langkah dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. serta semua tetap terkendali, terjaga sesuai dengan harapan kita bersama,” ujar Christiandy Sanjaya, Selasa (23/05/2017) saat menghadiri FGD Karhutla di Mahkota Hotel Pontianak.

Acara yang diselenggarakan oleh Polda Kalbar, Pangdam XII Tanjung Pura, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup dan perumahan rakyat Prov Kalbar, dihadiri Wakapolda Kalbar, Perwakilan Pangdam XII Tanjung pura, Bupati/Walikota Se Kalbar, Jajaran Polresta Polda Kalbar, dan undangan lainnya.



Dalam sambutannya Christiandy Sanjaya mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait bahwa di kalbar pada tahun 2017 terdapat 174 desa yang wilayahnya lahan gambut dan potensi tinggi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. jumlah desa-desa tersebut terdapat di beberapa kabupaten / kota sebagai berikut, Kabupaten Ketapang 45 desa, Kab. Sintang 34 desa, Kubu Raya 18 desa, kapuas hulu 12 desa, bengkayang 10 desa, sambas 9 desa, kayong utara 8 desa, mempawah 5 desa, landak 3 desa, sanggau 3 desa, sekadau 6 desa, melawi 1 desa, kota pontianak 3 kelurahan, dan kota singkawang 17 kelurahan.



"Mengigat banyaknya jumlah desa yang berpotensi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, Saya mengharapkan semua harus mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk memonitoring dan menghilangkan kebakaran hutan dan lahan di kalbar, baik dilahan yang dikuasai oleh perorangan, dunia usaha maupun lahan lainnya," ungkapnya.



Dikatakannya pula, untuk tahun 2017 Pemprov Kalbar telah mengambil langkah sigap dalam melakukan upaya pencegahan dan antisipasi menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yaitu dengan mengeluarkan surat Gubernur no 360/0224/BPBD-PK/2017 tanggal 20 januari 2017hal pembentukan pokmas desa peduli bencana, surat Gubernur no 360/0665/BPBD-PK/2017/ tanggal 7 maret 2017 antisipasi menghadapi bencana, surat Gubernur no 360/0947.1/BPBD-PK/2017 tanggal 31 maret 2017 hal optimalisasi tugas pokok dan fungsi SKPD/instansi dalam penanggulangan bencana khususnya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, dan surat Gubernur 360/ 0954.1/BPBD-PK/2017 tanggal 31 maret hal optimalisasi lembaga usaha dalam kegiatan penanggulangan bencana khususnya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota.