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Hotel Orchardz Terbakar

BREAKING NEWS: Dapur Hotel Orchardz Jalan Gajahmada Terbakar, Api Diduga dari Tempat Ini

Asal api diduga untuk sementara berasal dari dapur Hotel Orchardz. Api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran.

BREAKING NEWS: Dapur Hotel Orchardz Jalan Gajahmada Terbakar, Api Diduga dari Tempat Ini
TRIBUNPONTIANAK/HADI SUDRIMANSYAH
Dapur Hotel Orchardz Jalan Gajahmada Pontianak terbakar, Senin (22/5/2017) pukul 19.30 WIB. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bagian dapur Hotel Orchardz Jalan Gajahmada Pontianak terbakar, Senin (22/5/2017) pukul 19.30 WIB. 

Asal api diduga berasal dari dapur Hotel Orchardz.

Api sudah berhasil dijinakkan pihak pemadam kebakaran. 

Tags
Hotel
Orchardz
Gajahmada
Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Mirna Tribun
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