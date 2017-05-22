Hotel Orchardz Terbakar
BREAKING NEWS: Dapur Hotel Orchardz Jalan Gajahmada Terbakar, Api Diduga dari Tempat Ini
Asal api diduga untuk sementara berasal dari dapur Hotel Orchardz. Api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran.
TRIBUNPONTIANAK/HADI SUDRIMANSYAH
Dapur Hotel Orchardz Jalan Gajahmada Pontianak terbakar, Senin (22/5/2017) pukul 19.30 WIB.
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bagian dapur Hotel Orchardz Jalan Gajahmada Pontianak terbakar, Senin (22/5/2017) pukul 19.30 WIB.
Asal api diduga berasal dari dapur Hotel Orchardz.
Api sudah berhasil dijinakkan pihak pemadam kebakaran.
Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Mirna Tribun
Sumber: Tribun Pontianak
Video Pilihan: Calon Suami Batalkan Pernikahan Melihat Aksi Liar Calon Istri di Pesta Lajang, Tonton Videonya