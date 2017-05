Ini Alasan Owner Kitty Flame Buka Toko Khusus Hello Kitty

Anak dari pemilik toko Kitty Flame, Merlyn, perlihatkan jok mobil set bertema Hello Kitty yang dijual di toko tersebut, Jumat (21/05/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Cinta itu menembus batas waktu. Hanya di hadapan cinta-lah waktu yang disebut laksana pedang bagi orang lalai itu bisa tunduk.

Maka tak mengherankan, kecintaan pada sesuatu yang digemari sejak kecil tetap tak beranjak dari hati seseorang. Termasuk pula terhadap karakter kartun tertentu semisal kucing imut asal Jepang, Hello Kitty.

"Pastinya karakter kartun itu unik dan menggemaskan, termasuk Hello Kitty. Makanya disukai anak-anak. Nah, begitu sesorang dewasa, kegemaran dan kecintaan pada karakter kartun tersebut banyak yang tetap bertahan," ujar Martono (33), Jumat (21/05/2017).

Pria yang tak lain pemilik toko Kitty Flame ini menilai, hal ini bukan karena seseorang terjebak dengan jiwa kanak-kanak. Namun karena cinta yang tak pernah memudar meski raga semakin menua.

Hello Kitty sendiri, katanya, punya beberapa keunikan yang membuatnya sangat disukai. Yakni tak lain pada tampilannya yang cukup imut.

"Dia bentuknya lucu dan imut. Apalagi, kalau dilihat wajahnya itu dia tanpa mulut. Jadi apapun yang kita rasakan, seakan-akan dia bisa ikut rasakan," bebernya.

Dengan wajah tanpa ekspresi ini, membuat Hello Kitty bisa diajak menyesuaikan dengan kondisi hati penggemarnya. Karenanya, seakan-akan bisa menjadi teman terbaik yang paling nyaman diajak bicara dan ikut rasakan suasana hati pemiliknya.

"Saat hati sedang sedih, memandang Hello Kitty seakan-akan Hello Kitty juga ikut sedih. Saat kite gembira, juga bisa divisualkan Hello Kitty-nya juga ikut happy," sambungnya.