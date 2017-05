Edi Kamtono: Kota yang Berkembang Kota yang Banyak Membuat Even

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak bersama Tribun Pontianak sukses menggelar Pameran Ekonomi Kreatif Pontianak 2017 yang berlangsung pada 18-21 Mei.

Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai menutup secara resmi Pameran Ekraf 2017 yang berlangsung di Pontianak Convention Center (PCC) di Jalan Sultan Abdurrahman berharap Kota Pontianak diselingi banyak even kreatif.

"Pameran ekraf ini merupakan agenda tetap. Harapan saya Kota Pontianak setiap minggu ada event. Jadi idealnya 48 kali even dalam setahun. Tetapi perlu komitmen dan kreativitas semua komponen. Kenapa harus banyak even karena kota yang berkembang kota yang banyak membuat even dan memacu kreativitas masyarakat," ujar Edi pada panutupan Pameran Ekraf 2017.

Melalui even rutin yang ada kata Edi otomatis akan membuat pemuda Kota Pontianak lebih kreatif. Pemkot kata Edi siap mendorong hal-hal yang membangkitkan kreativitas.

"Untuk Pameran Ekraf 2017 sendiri, senantiasa kita dukung makanya harus di evaluasi. Untuk masukan kedepannya, apalagi ini merupakan agenda tetap. Harusnya di kolaborasi dengan event lainnya misalnya peserta Gawai Dayak berkunjung kesini otomatis akan membeli produk," ujarnya.

Baca: Edi Kamtono Berharap Hal Penting Ini untuk Mendorong Kreatifitas Masyarakat, Tonton Videonya

Perlu evaluasi juga kata Edi apakah masyarakat jenuh dengan even yang sangat padat. Namun Edi mengaku adanya jembatan kapuas dan studio terbalik sudah menjadi daya tarik, seperti yang ada di Pameran Ekraf 2017. Secara tidak langsung ide tersebut kata Edi membuat masyarakat tertarik. Ia juga berharap digelarnya berbagai lomba menjaring dan mengarahkan anak sejak usia dini akan bakat yang ada.

"Pameran ini menjadi wadah bagi pelaku ekraf dari semua sub sektor untuk menunjukkan dan mempromosikan hasil karyanya. Melalui kegiatan ini kedepannya pemerintah juga lebih mudah dalam mendapatkan pelaku ekraf untuk ikutserta pameran. Kuasai juga teknologi agar produk kita mendunia. Kedepan dengan persiapan yang matang harapan kita pengunjung dan jumlah transaksi sesuai harapan," ujar Edi.