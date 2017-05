Tampil ala Princess di Hari Pernikahan

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemilihan busana pengantin yang cocok memang gampang-gampang susah ya.

Apalagi banyak model yang beragam sehingga menyulitkan kita untuk memilih, apalagi untuk wanita berhijab.

TRIBUNPONTIANAK/LEO PRIMA

Meski berhijab, tak berarti kamu gak bisa tampil cantik di hari pernikahan kan girls.

TRIBUNTRIBUNPONTIANAK/LEO PRIMA

Pertama-tama pilihlah yang sesuai karakter kamu dan tema pernikahan kamu nih.

Kalau kamu pengennya tema princess gitu, kamu bisa pilih ball gown yang gede mengembang di dari pinggang hingga kebawah.

Kamu bakal tampil elegan dan yang pastinya cantik banget ya di hari pernikahan kamu yang ala putri.

Mengenai warna untuk tema seperti ini, pilih warna-warna elegan seperti gold maupun warna rose gold.

Ditambah dengan payet serta detail di gaun yang membuat kamu tampil lebih menawan.

TRIBUNPONTIANAK/LEO PRIMA

Untuk hijab, senadakan dengan gaun kamu yang udah cantik.

Gak lupa make up cetar yang bisa membuat kamu benar-benar bak ratu sehari di pesta pernikahan kamu.

Karena make up bisa membuat auramu semakin menonjol dan kecantikan kamu semakin terlihat.

Model: Syarifah Fajri Maulidiyah dan Thiara Ayu Sekar Dhewanti

Wardrobe by Rika Ayub. FB: Rika Aprianti,

IG: @rika_ayub dan email ruekha@yahoo.com

Make Up: Liyan Mirzani Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Mutiara Saigon Blok C 18. IG: @liyan_mirzani

Hijab: Berry, IG: @berry_mua_

Lokasi: Aston Hotel & Convention Center Pontianak, Jalan Gajahmada, Gajahmada 21 Pontianak.

Fotografer: Leo Prima