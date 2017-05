Fashion Show Pameran Ekraf 2017, Berikut Nama-nama Pemenangnya!

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penanggungjawab perlombaan, Suryadi mengatakan Fashion Show dalam Pameran Ekraf 2017 yang diselenggarakan tadi sore telah usai, Sabtu (20/5/2017) malam.

Baca: FOTO-FOTO Pemenang Lomba Busana TK & SD Pameran Ekonomi Kreatif Pontianak

Baca: FOTO-FOTO Pemenang Lomba Busana Remaja Putri dan Putra

"Pemenang mendapatkan empat hadiah masing-masing piala, piagam, bingkisan dan uang tunai," jelasnya.

Berikut daftar pemenang lomba fashion show dalam kategori Remaja Putra bertemakan casual Kotak-kotak dan Remaja Putri bertemakan Polkadot;

Fashion show Kategori Remaja Putra

Juara 1 : Riko

Juara 2 : Kevin

Juara 3 : Faidul Umam

Harapan 1 : Adi

Harapan 2 : Edo

Harapan 3 : Ferdy Pabayo

Favorite : Yordan

Best Cat Walk : Rusli

Fashion show Kategori Remaja Putri

Juara 1 : Nadia

Juara 2 : Indah

Juara 3 : Aisyah Ayuni

Harapan 1 : Fitri

Harapan 2 : Febby

Harapan 3 : Erni Oktaviani

Favorite : Reka

Best Make Up : Riani

Best Cat Walk : Raisa

Best Costume : Viola