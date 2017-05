Lomba Make up Meriahkan Pameran Ekonomi Kreatif

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perlombaan make up dengan dua kategori yakni make up flow less dan make up glamour yang diselenggarakan meriahkan pelaksanaan Pameran Ekonomi Kreatif 2017di Pontianak Convention Center (PCC), Jumat (20/5/2017).

Terdapat 6 kontestan make up flow less dan 11 kontestan make up Glamour. Berikut video suasana perlombaan make up di kedua kategori.