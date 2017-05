Monitoring Cegah Penimbunan Stok Sembako Jelang Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Pemkab Mempawah melakukan monitoring langsung ke sejumlah pasar di Mempawah, Kamis (18/5).

Kasi metrologi Pengawasan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Mempawah Hendri Kurniawan menuturkan dalam kegiatan monitoring yang dilakukan oleh semua SKPD terkait TPID di Mempawah ini selain untuk memantau kondisi harga dan stok pangan dipasar menjelang Ramadan.

Hal ini juga menindaklanjuti penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk sejumlah bahan pokok baik gula pasir, daging beku dan minyak goreng yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderan Perdagangan Dalam Negeri.

"Ini satu upaya untuk memantau harga dan kesesuai sejumlah bahan pokok di pasaran," ujarnya.

Dari penetapan HET oleh Kementerian Perdagangan sendiri menetapkan HET untuk beberapa barang kebutuhan pokok diantaranya gula pasir Rp 12.500 per Kg, daging beku Rp 80 ribu per Kg, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp 11 ribu per Liter berlaku sejak 10 April 2017 hingga 10 September 2017.

Hal ini diberlakukan sebagaimana amanat peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Perdagangan dalam rangka menjamin stabilitas harga dan ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat.

Dari hasil pemantauan dilapangan ia mengatakan untuk stok dan harga kebutuhan pokok masih aman dan stabil."Sejauh ini masih aman dan stabil,"ujarnya.

Untuk kebutuhan pokok yang ditetapkan HET, semuanya untuk tingkat agen ke pengecer sama, hanya di tingkat pengecer ada perbedaan bervariasi mulai 500 rupiah namun kenaikan tersebut dinilai masih wajar.

"Namun kemungkinan mendekati ramadan dan lebaran yang perlu diwaspadai ada kenaikan, namun kita jaga barang jangan langka dan jangan ada kenaikan,"jelasnya.

Yang terpenting adalah menjaga stabilitas stok. Seperti yang hasil monitoring diketahui harga gula pasir ditingkat pengecer Rp 13 per kg, sementara untuk minyak goreng kemasan bahkan hingga 14 ribu per Liter. "Ini berarti minyak goreng kemasan sederhana ditingkat pengecer jika dikonversikan ke liter adalah 11.700 per liter,"ujarnya.

Lantas ia berharap adalah kepada aparat untuk dapat menindak tegas oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi.

"Kalau terjadi penimbunan atau distribusi dibatasi pihak distributor atau agen, karena kadang lonjakan terjadi antara agen dan distributor. Kadang distributor dan agen menahan,"jelasnya.

Maka ia berharap sanksi tegas dari aparat kepada pelaku yang melakukan penimbunan.

Karena jelas untuk stok saja, tidak ada alasan langka karena ketersediaan dari bulog dan pemerintah dinyatakan tidak langka. "Jadi tidak ada alasan naik, namun kalau naik dan langka pasti ada permainan oknum,"jelasnya. Karena dari pemerintah baik pusat dan provinsi menyatakan stok sejumlah barang pokok sudah aman. "Apalagi dari faktor alam kita tidak masalah,"jelasnya.

Makanya ayam kalau ada lonjakan dari harga lebih dari 30 ribu, maka ada koordinasi ke bulog untuk mendatangkan ayam beku. Kepastian stok dari pemerintah siap mendatangkan ayam beku hampir 19 juta ekor , daging beku 22,323 ekor, telur 5,003 ton. Kemudian stok bawang merah dipasar 83 ton, jika kurang akan ditambah. Dari dinas pertanian provinsi hingga 2.815 ton, total stok 2.898 ton. Kemudian stok bawang putih dipasar saat ini terdapat 24,354 ton dengan indikasi masih kurang. "Makanya saat ini ada kenaikan namun beberapa hari kedepan baru datang," tandasnya.