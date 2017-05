Mengapa Tarif PLN Berubah Tiap Bulan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pagi Bun, tolong tanyakan sebelum bulan Januari saya beli voucer listrik Rp 100.000 dapat 150 KWH dan beli bulan Januari 2017 dapat 115 KWH dan bulan Maret 2017 hanya dapat 88 KWH.

Sekarang bulan Mei beli Rp 100 ribu hanya dapat 66 KWH, jadi berapa persen kenaikannya?

085347290xxx

Mengikuti Harga Tarif Keekonomian

Para pembaca Tribun Pontianak yang budiman. Sejak bulan Januari 2017 semua pelanggan PLN;

1. Untuk semua tarif/daya 450 VA tetap mendapatkan subsidi

2. Untuk daya R1 900 VA menjadi 2 jenis tarif. Pertama R1 900 VA bersubsidi dan RTM 900 VA non subsidi

3. Untuk daya diatas 900 VA semuanya sudah mengikuti harga keekonomian (non subsidi)

Pelanggan prabayar (voucher) dan pasca bayar (non voucher) sama saja pemberlakuannya. Perubahan harga tarif dasar listrik yang ditetapkan oleh pemerintah melalui 3 tahap;

1. Pada bulan Januari 2017

2. Pada bulan Maret 2017

3. Pada bulan Mei 2017

Dan pada tahap ke 3 (Mei 2017) seluruh pelanggan RTM (Rumah Tangga Mampu) bertarif 900 VA ke atas seluruhnya sudah mengikuti harga tarif keekonomian yang setiap bulan berubah-ubah mengikuti tarif adjustment. Besarnya tarif adjustment dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni;

1. Harga minyak dunia

2. Nilai tukar rupiah

3. Tingkat inflasi

Sekian dan Terima Kasih.

Iman Faskayana

Manajer Niaga & Pelayanan Pelanggan PLN Kalbar