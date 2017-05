Pameran Ekraf Dimeriahkan Lima Lomba

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selain menampilkan beragam produk ekonomi kreatif dari 16 subsektor yang ada, acara Pameran Ekraf 2017 juga akan dimeriahkan oleh berbagai perlombaan.

Penanggungjawab perlombaan, Suryadi menyebut ada lima perlombaan mulai dari modelling, dance, karoke, make up dan lomba mewarnai.

"Akan ada hadiah berupa Piala, Piagam, Bingkisan dan Uang Tunai sebagai apresiasi untuk pemenang. Jadi sejumlah perlombaan mulai dari dance, modelling, mewarnai dan beberapa perlombaan lainnya akan memeriahkan pameran dan menghibur pengunjung," ujar Yadi.

Untuk perlombaan modelling ia mengatakan akan ada 4 kategori yakni kategori TK dan SD dengan tema beba. Sedangkan untuk modelling remaja putri panitia mengambil tema polkadot dan remaja putra mengambil tema casual.

Sementara untuk perlombaan dance akan ada 2 kategori yakni modern dance dan kpop. Peserta yang mengikuti perlombaan diperbolehkan membawa properti sendiri dengan tema kreatifitas.

Untuk lomba karaoke, peserta bebas memilih lagu dengan bebas kostum.

Setelah rangkaian lomba tersebut, ada rangkaian lomba make up dan lomba mewarnai untuk peserta tingkat TK hingga SD kelas 1-2 dan 3-4. Untuk lomba make up panitia akan memilih 2 kategori yakni make up personal dan glamour.

"Untuk lomba mewarnai kita memiliki 3 tingkatan yakni mewarnai untuk tingkat TK, mewarnai untuk tingkat SD kelas 1-2 dan menggambar untuk SD kelas 3-4 menggambar. Silakan bagi yang berminat untuk mengikutsertakan putra putrinya," ujarnya.