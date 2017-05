Dewan: Kalbar Sangat Kaya Seni Budaya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Anggota DPRD Kapuas Hulu Fabianus Kasim menyatakan Kalbar sangat kaya akan seni budaya, jika dikembangkan secara optimal akan mampu menarik para wisatawan, untuk berkunjung ke Bumi Khatulistiwa, dengan demikian secara otomatis kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

"Saat ini Kalbar dan Kabupaten Kota tengah serius dalam pengembangan adat istiadat suku seperti, suku Melayu, Dayak dan Tionghoa," ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/5/2017).

Kasim menyatakan, Kalbar ini dihuni seluruh sub suku yang ada di Indonesia, bahkan ada warga WNA yang tinggal di Kalbar. Dimana pengembangan adat istiadat, dan kebudayaan Melayu diadakan even tahunan, berupa acara Robo-robo, untuk Dayak seperti gawai dayak, yang diadakan setiap tahun, dan pertunjukkan barongsai dan tatung untuk kebudayaan tionghoa.

"Semua even tersebut, secara rutin dilakukan setiap tahunnya, Setiap kegiatan ini melibatkan seluruh sub suku yang ada di Kalbar baik sebagai peserta maupun tamu undangan. Dimana even rutin itu sangat bergengsi, dan mampu menarik perhatian para wisatawan baik dalam maupun luar negeri," ucapnya.

Sebagai WNI yang berada di Kalbar, patut berbangga dan bersyukur dengan banyaknya potensi seni budaya yang ada.

"Kemajuan seni budaya berimplikasi terhadap pergerakan kemajuan ekonomi rakyat, sebab hasil kerajinan rakyat akan terserap dipasar, pedaganag jasa seperti hotel, travel, maskapai penerbanagan, restoran, bahkan sampai pedagang rokokpun kecipratan rejeki karena kegiatan jual beli yang meningkat," jelasnya.

Menurutnya, selain dapat menciptakan lapangan pekerjaan seni budaya, juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, sebab melalui kegiatan seni budaya para tokoh lintas etnis akan berkumpul dan berdatangan dalam setiap acara. "Seni budaya dapat memeperkokoh persudaraan dan meningkatkan persatuan bangsa indonesia raya," ungkapnya.