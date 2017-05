Datang dan Menangkan Hadiah di Lima Perlombaan Pameran Ekraf 2017

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penanggungjawab (Pj) perlombaan, Suryadi mengatakan dalam lima perlombaan di Pameran Ekraf 2017 mendatang akan ada hadiah berupa Piala, Piagam, Bingkisan dan Uang Tunai, Rabu (17/5/2017).

"Pada perlombaan model kita memiliki 4 kategori yakni kategori TK bebas tema, SD bebas tema, sedangkan untuk Remaja Putri mengambil tema polkadot dan Remaja Putra mengambil tema Kasual yakni Kotak-kotak," ujarnya.

"Untuk kategori Remaja tersebut pada kostumnya tidak harus polkadot dan kotak?kotak semuanya. Kostumnya boleh lengannya kotak-kotak, kemudian kerahnya polos, begitu juga dengan tema polkadot," jelasnya.

Yadi juga menjelaskan perlombaan Dance yang memiliki 2 kategori yakni modern dance dan kpop.

"Pada dance tersebut boleh membawa properti sendiri. Jadi kita mengambil tema kreatifitas," ujarnya.

"Selain itu ada juga lomba Karaoke, dalam karaoke bebas memilih lagu dan bebas kostum," tambahnya.

Yadi juga menjelaskan perlombaan make up dan lomba mewarnai tingkat TK hingga SD kelas 1-2 dan 3-4.

"Pada lomba make up kita memiliki 2 kategori yakni make up personal dan glamour. Bedanya glamour membawa modelnya sendiri, tapi tetep yang kita nilai orang yang make up," ujarnya.

"Sedangkan dalam perlombaan mewarnai kita memiliki 3 tingkatan yakni TK mewarnai, SD kelas 1-2 mewarnai dan SD kelas 3-4 menggambar," tambahnya.

Yadi menegaskan bahwa dalam perlombaan tersebut dirinya hanya sebagai penanggungjawab perlombaan saja.

"Saya kerja tidak sendiri, tapi semuanya dikelola oleh SP Production. Seperti pada perlombaan model dan dance dikoordinir oleh Tasim sedangkan mewarnai dikoordinir oleh Linda," pungkasnya.