Central Hidroponik Isun Vera Tawarkan Perlengkapan Istalasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Central Hidroponik Isun Vera terbilang lengkap. Selain tawarkan sayuran organik yang dikembangkan dengan metode hidroponik, tempat inipun juga tawarkan perlengkapan bagi konsumen yang hendak membuat instalasi hidroponik

"Kami sediakan paket lengkap. Mulai dari benih untuk bibit, sampai ke peralatan pelengkap lain yang dibutuhkan untuk instalasi komplitnya," ujar owner Central Hidroponik Isun Vera, Sunani (44), Selasa (16/05/2017).

Konsumenpun bisa dengan mudah dapatkan beragam jenis benih bibit sayuran dan buah di tempat yang beralamat di Jalan Bud Utomo Pontianak ini. Termasuk pula perlengkapan istalasi dan media tanamnya.

Sejauh ini, ada lebih dari 50-an jenis benih bibit yang disediakan. Mulai dari sayuran daun semisal sawi, dan sayuran buah seperti cabai dan sejenisnua.

Benih bibit buah-buahan seperti semangka, melon, Golden mama, anggur, stroberi, juga disediakan. Bawang-bawang, serta sayuran umbi-umbian seperti wortel juga ada.

"Harganya (benih bibit) hanya antara Rp 11 ribuan untuk sawi dan selada. Paling mahal ada benih bibit, Kale, ukuran besar hanya Rp 80 ribuan," bebernya.

Adapun media tanam, konsumen bisa memilih cocopeat, juga sekam bakar untuk metode tanam konvensional. Khusus untuk hidroponik sendiri, ada disediakan hidroton untuk model hidroponik statis, rockwool untuk tempat penyemaian benih, hingga dan kain flanel untuk tempat tanam di hidroponik dengan model air mengalir.

Harga lnya, juga relatif terjangkau. Cocopeat hanya Rp 10 ribuan per kemasan kecil, dan sekam Rp 15 ribuan per kemasan.

Sedangkan hidroton, sekitar Rp 25 ribuan per liter. "Rockwool dibanderol Rp 35 ribuan per pack ukuran 30 cm, Netpot hanya Rp seribuan dan Kain flanel per lembarnya Rp 4 ribuan. Jadi sangat terjangkau," pungkasnya.