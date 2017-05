Pemkot Pontianak Kembangkan Wisata Religi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Sy Saleh mengatakan, pihak tengah mencari konsep dan bagaimana bisa memperkenalkan wisara religi di Kota Pontianak.

Disebutkannya kalau, Kota Pontianak dari semasa berdirinya sangat lekat dengan kebudayaan dan bangunan keagamaan yang memiliki potensi wisata religi.

Bahkan diberikannya contoh, ketika orang mengunjungi Pontianak, banyak tempat yang wisatarl religi yang bisa dikunjungi seperti, Masjid Jami dan Istana Kadriah, Makam Keluarga Istana di Batu Layang, Masjid Raya Mujahidin, Katederal Santo Yoseph, dan Vihara Bodhisatva Karaniya Meta dan masih banyak lagi lainnya.

"Pontianak yang penduduknya heterogen, membuat kota ini memiliki keberagaman lokasi wisata religi. Ada lagi satu yang baru dikerjakan atau diperbaiki, yang di depan Jalan Tanjung Raya. Ada satu makam tua. Itu juga termasuk tempat wisata religi, salah satu ulama tertua,” kata Syarif Saleh.

Selain itu, Disporapar juga meminta ada kerjasama yang baik, dengan pihak Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), untuk paket wisatanya.

“Jadi inikan berhubungan dengan turis, orang yang berkunjung, dari pihak ASITA itu kasih tahu ini ada tempat destinasinya, ini di Kota Pontianak, termasuklah Taman Digulis dan segala macam,” ungkapnya.

Surabaya, disebutkan Sy Saleh, terkenal dengan wisata religi Makam Sunan Ampel, ia sendiri yakin Pontianak bisa mengembangkan wisata religinya.

Apalagi, jika melihat kunjungan wisata yang tiap tahun meningkat. Jumlah wisatawan nusantara jika dirata-rata, ribuan orang datang per bulan.

Sementara untuk wisatawan mancanegara, angkanya 10 persen dari wisatawan nusantara.

Hanya memang hingga kini, Tugu Khatulistiwa masih jadi primadona wisata Pontianak.

“Banyak negara lain juga dilewati garis khatulistiwa tapi berada di lautan dan lain-lain. Bagaimana orang mau berkunjung, kita ini berada di tengah kota. Itu yang membuat menarik. Sejauh ini Tugu Khatulistiwa masih primadona,” tutupnya.