Berikut Harga Pangan Terkini di Pontianak

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menerapkan aplikasi Goverment And Smart city Landmark atau disingkat (Gencil).

Melalui aplikasi ini, masyarakat Kota Pontianak bisa memantau berbagai hal tak terkecuali harga pangan.

Pantauan tribun, pada Minggu (14/5/2017) pada aplikasi gencil menjelang ramadan harga sejumlah komoditas masih stabil. Untuk harga beras cap mangkok harga berkisar Rp13.600 per kg, beras lokal berkisar Rp10.000 per kg, dan beras pandan wangi atau pulen Rp12.400 per kg.

Sedangkan harga bawang bombay Rp14.600 per kg, bawang merah Rp30.400 per kg, kacang hijau Rp21 ribu per kg, cabai kering Rp41.800 per kg, cabai merah besar Rp30.000 per kg, Cabai Merah Keriting Rp31.000 per kg, cabai rawit antar pulau Rp45.000 per kg dan cabai rawit lokal Rp55.000 per kg.

Untuk harga wortel cukup tinggi berkisar Rp23 ribu per kg, brokoli Rp Rp48 ribu per kg, kol Rp 10.400, bayam Rp15 ribu per kg, buncis Rp19.600 per kg, kangkung Rp7 ribu per kg, kacang panjang Rp86 ribu per kg, kentang Rp16.200, sawi kriting Rp10.800, sawi putih Rp19 ribu, dan tomat Rp10.750 per kg.

Sementara harga telur ayam mulai dari Rp1.200-1400 per butir bervariasi sesuai ukuran, ikan gembung Rp29 ribu per kg, udang air tawar Rp75 ribu per kg, ikan tenggiri Rp57 ribu per kg, ikan merah Rp55 ribu per kg, daging ayam potong Rp25.000 per kg, dan daging sapi Rp127 ribu per kg.