Stand Up Comedy Attack Season 2 Sudah Masuk Babak Enam Besar

Gelaran Stand Up Comedy Attack Season 2, Jumat (12/5/2017) malam

Laporan Azhar Hidayah Nursasono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komunitas Stand Up Comedy Pontianak gelar stand up comedy attack 2, Stand Up Comedy attack yang di selenggarakan setiap tahunnya ini mulai kembali hadir lagi di cafe sentul jalan MT Haryono. Jumat (12/5/2017).

Kompetisi ini sudah berlangsung mulai tanggal 10 Maret 2017 kemarin dan sekarang sudah sampai pada babak 6 besar. Dari Total peserta yang mendaftar 25 orang sekarang sudah tersisa 6 peserta.

“Stand Up Comedy Attack season 2 mulai pada tanggal 10 Maret kemarin dan sekarang sudah babak 6 besar. Total peserta yang kemarin mendaftar 25 orang untuk semua kalangan,” terang Pandu Hartanto.

Acara ini sendiri bertujuan untuk mengajak masyarakat, dan mengenalkan kepada masyarakat apa itu Stand Up comedy, serta mengajarkan komikus untuk mengembangkan skill dalam menghibur masyarakat.

“Harapan kedepannya agar Stand Up Comedy di Pontianak selalu ada dan dapat berkembang, dan bisa go internasional. Agar masyarakat luar dapat mengenal komikus dari Pontianak ini”. Tambah pandu hartono. (mg3)