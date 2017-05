Ikuti STQ Tingkat Kalbar, Kafilah Sintang Tempuh Perjalanan 16 Jam ke Kayong Utara

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Muhammad Fauzi



TRIBUNPONTIANAK. DO. ID, KAYONG UTARA – Para rombongan peserta STQ dari Sintang menuju Kayong Utara guna mengikuti kegiatan STQ tingkat Kalbar menempuh perjalanan selama 16 jam. “Alhamdullilah dengan perjalanan lewat darat selama 16 jam kami sampai di Kayong Utara dengan sehat dan selamat,” jelas Ketua kafilah dari Sintang, Anwar, Jumat (12/5).



Saat ditanya kesan pertama pada kegiatan STQ dari hari pertama pembukaan hingga memasuki hari ke 4 ini dikatakan Anwar berjalan dengan lancar. Dan panitia sendiri diakuinya sangat menyambut hangat para tamu, terlebih Pemda sendiri menyediakan rumah pribadi warganya sebagai tempat tinggal rombongan yang mengikuti kegiatan STQ ini.



“Menurut kami, kegiatan ini sudah berjalan dengan maksimal, beberapa kegiatan dilaksanakan, dari penerimaan peserta, penempatan peserta, sampai kepada pembukaan dan kegiatan hari ini menurut kami sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan maksimal. tempat tinggal juga repersentatif, menu makanan juga sangat luar biasa,”sanjungnya.



Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan rombongan dari Kabupaten Sintang ini juga membawa tim kesehatan sendiri sehingga bila ada peserta yang sakit tim kesehatan yang mereka bawa dapat segera melakukan tindakan awal. Hal ini dilakukan guna kelancaran kegiatan STQ, yang mana jumlah rombogan yang berangkat dari Sintang ini berjumlah 20 orang, dari peserta, official, dan pelatih.



“Kesehatan para kafilah Sintang alhamdullillah sehat-sehat semua, meski pun menempuh perjalanan jauh. Disamping itu kami juga membawa tim kesehatan sendiri, sewaktu-waktu bisa mengontrol kesehatan, baik pelatih, official maupun peserta itu sendiri,”tungkas Anwar.



Untuk kegiatan STQ kedepan, dirinya berharap pemilihan tempat dan pemberitahuan kepada masyarakat luas sangat penting sehingga partisipasi masyarakat pada kegiatan keagamaan seperti ini mendapat respon banyak masyarakat. Namun menurutnya, pada kegiatan pembukaan STQ yang dilaksanakan pada di kawasan Pantai Pulau Datok partisipasi masyarakat cukup tinggi, dilihat dari kunjungan masyarakat pada kegiatan pembukaan kemarin.



“Harapan kita kegiatan ini kedepannya semakin baik dan semakin baik. Beberapa hal yang barangkali menjadi catatan, yang pertama dari segi tempat cukup representative, baik di masjid maupun di mimbar utama, hanya saja nanti kondisi dimana pelaksanaan itu sendiri menurut kami bagaimana masyarakat sekitar bisa mendukung, dalam arti memeriahkan shingga tidak sepi seperti ini. Mungkin kedepan ekspos keluar, baik kepada masyarakat setempat, dan masyarakat diluar, sehingga kelihatan kegiatan seperti ini (STQ) benar-benar mendapat dukungan, mendapat respon dari masyarakat. Kalau pembukaan kemarin, Alhamdulillah luar biasa sekali,” tuturnya.