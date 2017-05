Website Pengadilan Negeri Kena Hack, Dibuka Ada Foto Ahok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Situs Pengadilan Negeri diretas atau di-hack oleh seseorang, Rabu (10/5/2017).

Situs yang beralamat di https://pn-negara.go.id/ tak bisa dibuka lagi.

Ketika dibuka pada SRabu (10/5/2017) pukul 22.30, yang muncul sebuah poster bergambar Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dan tulisan yang bernada kecewa atas vonis 2 tahun kepada Gubernur DKI itu.

Di gambar itu dituliskan, "HACKED BY KONSLET & achon666ju5t."

Lalu di bawahnya ada tulisan, "GIVE HIS ALL TO HIS COUNTRY."

Di bawah foto Ahok itu ada tulisam "GUILTY AND SENTENCED 2 YEARS IN JAIL."

"Simple explanation: they didn't know the difference between "eat with spoon" and "eat spoon". they claimed both are same meaning, and made this governor guilty. the end."

"#RIP Justice In My Country."

demikian bunyi pesan di halaman berlatar belakang warna hitam tersebut.

Adapun informasi situs pun sudah berubah menjadi 'hacked'.

Belum ada penjelasan dari Pengadilan Negeri soal peretasan ini. (*)