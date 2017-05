Pemkot Tetapkan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Singkawang telah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk tiga barang kebutuhan pokok. Dimana Penerapan HET ini berdasarkan surat resmi yang disampaikan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersedian kebutuhan pokok bagi masyarakat.

"Tiga barang kebutuhan pokok yang ditetapkan HET nya antara lain, gula pasir, daging beku/Frozen dan minyak goreng kemasan sederhana. Untuk gula pasir maksimum Rp12.500 per kg, daging beku/Frozen meat maksimum Rp 80.000 per kg dan minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter," ujar Kasi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Singkawang, Helmi Aswandi, Kamis (11/5).

Namun menurutnya penetapan HET tersebut hanya berlaku untuk pasar ritel modern di seluruh Indonesia, tak terkecuali juga di Kota Singkawang. Dimana di bahan pokok tersebut harus memuat informasi harga jual dimaksud di seluruh gerai toko modern.

"Pemberlakuan ini sesuai surat resmi yang disampaikan Direktorat Jenderal Perdagangan dalam negeri Kementerian Perdagangan RI. Pemberlakukan ini menurut informasi yang didapat pihaknya baru sampai pada toko modern yang masuk dalam wadah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia," tuturnya.

Setelah pihaknya turun memantau langsung ke lapangan di sejumah tempat telah melaksanakan kebijakan tersebut. Dinataranya pada Alfamart, Indomaret maupun Hypermart di Kota Singkawang.

"Di lapangan kebijakan ini sudah dilaksanakan, artinya pihak toko modern sudah mempublikasikannya. Serta menerapkap HET pada tiga komoditas barang kebutuhan pokok tersebut," katanya

Sementara itu Ketua DPRD Kota Singkawang, Sujianto berharap menjelang bulan suci Ramadhan harga kebutuhan pokok dapat di kontrol. Karena tentunya ini akan berdampak pada masyarakat kota Singkawang nantinya.

"Tentu harapan kita harga bahan pokok bisa dikontrol dengan baik, jangan sampai ada kenaikan yang sangat signifikan. Tentu ini nantinya akan menyulitkan warga, terlebih menjelang Ramadhan," tuturnya.