Grand Mall Singkawang Gelar Auto Fest Cgapter II se Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / TRY JULIANSYAH

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Departemen Promosi Grand Mall Singkawang menggelar Auto Fest Cgapter II Se Kalbar, di Singkawang Grand Mall, Kamis (11/5/2017) hingga Sabtu (13/5/2017).

Tak kurang 100 motor modifikasi dan belasan mobil modifikasi ikut serta pada kontes modifikasi ini.

"Peserta modifikasi motor, lebih dari 100 motor, dan untuk mobil masih menunggu pendaftaran sampai Sabtu besok. Hingga saat ini sudah 12 mobil yang mendaftar," ujar Tim Departemen Promosi Singkawang Grand Mall, Friska, Kamis (11/5/2017).

Kegiatan ini menurutnya bertujuan membuktikan Singkawang juga mampu menggelar event besar. Tentu saja selain itu untuk memberikan wadah bagi penggiat modifikasi di Kalbar.

"Tujuan kegiatan kita ingin menjadikan para modifikator di kota Singkawang maupun di kabar termotivasi dan terus berkarya. Kami juga ingin pelaku usaha otomotif merasakan langsung dengan adanya kontes seperi ini yang tentunya akan memajukan bisnisnya," katanya.

Selain itu pada kontes modifikasi ini, penyelenggara juga menyiapkan berbagai hiburan bagi pengunjung. Tak tanggung-tanggung panitia juga mendatangkan vokalis dari Killing Me Inside.

"Hiburannya ada Sena dan Sandy band dari Singkawang, last dari pontianak, ada light Star party (light run), dan puncaknya ada performa DJ Onadio Leonardo (vokalis killing me in side)," tutupnya.

