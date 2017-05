Resmikan The Palace, Ini Pesan Wagub Christiandy

Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandy Sanjaya di dampingi Wali Kota Terpilih, Tjhai Chui Mie dan Kadisparpora Singkawang, Bosni melakukan pemotongan pita pada grand Opening The Palace Cafe And Resto, Rabu (10/5)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / TRY JULIANSYAH

Laporan Wartawan Tribun Pontianak : Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya meresmikan Grand opening The Palace Cafe and Resto di Singkawang Grand Mall, Rabu (10/5). Dimana ia menilai keberadaan Cafe and Resto tersebut sangat representatif di Kota Singkawang.

"Dengan keberadaan the Palace Resto and Cafe ini tentu sangat mendukung kota Singkawang sebagai kota Wisata. Terlebih lokasinya di dalam mall sangat representatif bagi wisatawan maupun warga setempat," ujarnya.

Menurutnya sejalan dengan program pemerintah Indonesia mengembangkan Smart City. Tentu diharapkan Singkawang juga dapat mencapai hal tersebut dengan berbagai fasilitas pendukungnya.

"Sekarang Indonesia dikembangkan menjadi Smart City, ini bukan hanya fasilitas teknologi tapi juga kenyamanan. Tentunya keberadaan the Palace ini bisa memberikan pilihan lain bagi warga setempat maupun wisatawan untuk merasakan beragam khas kuliner Singkawang," tuturnya.

Ia berharap keberadaan The Palace ini pula dapat berperan dalam pengembangan kota Singkawang sebagai kota wisata. "Saya juga putra kota Singkawang dan tentu saja bangga jika kota ini berkembang dan maju kedepannya," tuturnya.

Owner The Palace Cafe and Resto, Chai Sok Kwang sangat berterima kasih akan kehadiran Wakil Gubernur Kalbar, pada peresmian Cafe and Resto miliknya. Karena menurutnya bagaimanapun sebagai destinasi wisata di Kalbar, Singkawang juga mampu memberikan beragam pilihan kuliner.

"kota Singkawang akan menjadi destinasi utama wisata Kalbar, satu diantaranya wisata kuline. Maka kami hadirkan the palace sebagai pilihan tujuan baik dari warga Singkawang maupun dari luar Singkawang," tuturnya.

Tentu saja dengan berbagai menu khas kota Singkawang akan menjadi pilihan bersantap bagi pengunjung. Ia juga menyampaikan dibukanya the Palace tidak terlepas dari dukungan dari walikota terpilih, Tjhai Chui Mie.

"Kami juga ucapkan terimaksih kepada walikota dan wakil walikota terpilih ibu Tjhai Chui Mie dan bapak Irwan yang mendukung kami. Nantinya the Palace akan memberikan cita rasa makanan khas Singkawang bagi setiap pengunjung," tutupnya.