Nia Ramadhani Melahirkan Anak Ketiga

Laporan Wartawan Grid.ID, Siti Umaiya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Berita bahagia datang dari pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Pasalnya wanita kelahiran 16 April 1990 ini baru saja melahirkan anak tiganya.

Anak yang berjenis kelamin laki-laki tersebut diberi nama Magika Zalardi Bakrie.

Hal tersebut diketahui dari foto yang baru-baru ini diunggah oleh Ardi.

Dalam foto tersebut Ardi memberikan keterangan yang mengungkapkan rasa bahagianya kala sang anak lahir.

“Welcome to Our family... MAGIKA ZALARDI BAKRIE.. You surely complete our happiness,” tulis Ardi.



Magika Zalardi Bakrie

Tak ayal postingan tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dari para netizen.

Banyak doa dan ucapan selamat yang netizen berikan kepada Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie.

“Alhamdulillah slamat yah atas kelahiran buah hati yang ke 3 nya @ardibakrie & @ramadhaniabakrie smoga mnjadi anak yg Soleh berbakti kpada ke 2 orang Tua Bangsa & Negara aamiin.... ,” tulis akun anes_andriyanto305

“Alhamdulillah... semoga sehat selalu ibu dan baby nya... barokalloh,” tulis akun nitadamayanthii

“Selamat ya pak @ardibakrie dan bu @rahmadhaniabarie semoga anaknya menjadi anak kebanggaan kedua org tua nya. Amin,” tulis akun muhammad_anhar08

“Selamat pak @ardibakrie atas kelahiran anak yg ke 3, semoga selalu diberikan nikmat sehat dan rezeki yg berlimpah untuk bapak dan keluarga. Amin yra,” tulis akun nyamnyamkustom. (*)