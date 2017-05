Chevrolet Pontianak Tawarkan Promo Cashback Spesial Hingga Rp 25 Juta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menggenjot penjualan, Chevrolet tawarkan sejumlah promo bagi konsumennya. Satu di antaranya yakni promo cashback untuk pembelian semua tipe mobil Chevrolet itu.

"Ada cashback antara Rp 22 juta sampai Rp 25 juta. Cashbacknya berlaku untuk tipe mobil Chevrolet apapun," ujar Sales Counter Chevrolet Pontianak, Fera Hariyani (30), Rabu (10/05/2017).

Promo ini, katanya, juga termasuk untuk semua line up tipe terbaru Chevrolet yang ada. Baik All New Chevrolet Trail Blazer, All New Chevrolet Spark, dan All New Chevrolet Trax.

Selain promo cashback ini, konsumen yang membeli di showroom beralamat di Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya ini, juga bakal dapatkan free service. Layanan ini, katanya, bahkan berlangsung selama 3 tahun penuh.

"Tentu dengan syarat dan ketentuan khusus. Seperti satu kali service berlaku untuk per enam bulan, dan sebagainya," jelasnya.

Kaca film turut pula diberikan untuk pembelian semua tipe ini. "Ini promo yang saat ini berlangsung di showroom kami dan bisa dinikmati semua konsumen kami," pungkasnya.