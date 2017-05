Berikut Daftar Nama Pemenang Pemilihan Duta Bahasa Internasional

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Siswi SMK Kristen Immanuel, Silvani terpilih menjadi Duta Bahasa Internasional 2017 dalam rangka acara Dies Natalies ke 58 yang digelar di Auditorium Untan, Rabu (10/5/2017).

Berikut daftar pemenang pemilihan duta bahasa internasional :

Juara 1 Duta Bahasa Internasional : Silvani

Runner up 1 : Vanesa Laurencia

Runner up 2 : Siti Nursyah

Best costum : Nisrina Nabila Yasya

Terfavorit : Naurah Atqia

Kepala UPT Bahasa Untan, Stella mengatakan souvenir dan buku bahasa Inggris dari UPT Bahasa Untan.

Selain itu juara 1 meraih uang tunai sebesar Rp 3juta, Runner up 1 sebesar Rp 2juta dan Runner up 2 sebesar Rp 1,5juta.