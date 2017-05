Suka Duka Move On dari Mantan Pacar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Move on memang gampang-gampang susah ya guys. Hubungan yang sudah dibangun lama lalu kandas gitu aja.

Sedih? ya pasti, tapi mau diapakan lagi. Hidup harus tetap lanjut, ada atau gak adanya si doi. Masih banyak ikan di laut yang bisa ditangkap.

Terus apa sih suka duka kamu selama move on?

Mahasiswi IKIP PGRI Pontianak, Avindha Nurwan Novianty ()

Avindha Nurwan Novianty

Mahasiswi IKIP PGRI Pontianak

Ig: @vindhanurwan

Luka Bikin Buta

Move on semangat udah pasti, yang berlalu dijadikan cermin buat kedepan yang lebih baik. Karena saat hati terluka, pikiran jadi buta tidak tahu harus melangkah ke mana. Jangankan melihat ke depan, berpikir apa yang harus dilakukan detik ini, menit ini, jam ini pun rasanya sulit. Sahabat boleh memberi saran ini-itu, tapi semuanya hanya enak saat didengar dan kembali tidak membantu apa-apa saat sedang sendirian. Sayang sekali, realitanya adalah semakin kamu berusaha melupakan, semakin kamu tenggelam dalam kelam.

FKIP Universitas Tanjungpura, Ranti Utari Dimitri ()

Ranti Utari Dimitri

FKIP Universitas Tanjungpura

Ig: @rantidimitri

Inget Doi

Sukanya move on itu belajar menjadi orang yang tegar padahal sakit banger

Banyak temen yg dateng buat ngehibur.

Kenal sama orang baru, dan ngerasain bunga bunga lagi. Dukanya jalan kemanapun inget doi, jadi suka ngebanding bandingin gebetan sama mantan.

FKIP Untan Jurusan Pendidikan Matematika, Septy Cythia Leny ()

Septy Cythia Leny

FKIP Untan Jurusan Pendidikan Matematika

Hindari Sendirian

Dukanya ya setelah sekian lama jalanin hubungan dan berjalan hampir 5 tahun mesti kandas dalam hitungan jam. Yang ngejalanin hubungan hanya satu atau dua bulan aja move on nya lama, apalagi yang hampir 5 tahun. Salah satunya yang dilakukan yaitu potong rambut, biar ringan aja kepala lalu nyibukin diri dan ngindarin banget yang namanya sendirian. Banyak ngerepotin temen karena pasti bakal minta temenin kemana-mana. Dan kalau ditanya sukanya yaitu alhamdulillah jadi lebih bisa belajar dari masa lalu. Perbaiki diri dan berusaha untuk lebih baik lagi dan positif thinking aja. Ingat Allah never leave you alone.