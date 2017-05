Kenangan Sakit Hati Sulit Dilupakan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dia udah bahagia sama yang baru. Lalu kamu ? Masih jalan di tempat, stalking akun dia ? Emang susah banget ya ngelupain mantan ???

Memang kalau masalah hati, terutama melupakan seseorang yang pernah menemani hari-hari, membutuhkan usaha yang serius dan konsisten. Segala kenangan juga sakit hati membuat sulit untuk melupakan, bangkit, apalagi move on. Tapi tetap bisa. Kalau mantan aja bisa menemukan cara move on, mengapa kamu tidak ? So, gimana pengalaman suka duka kamu move on ?

Nurca Salsanabilla Darmatia

Nurca Salsanabilla Darmatia

Siswi SMAN 1 Singkawang

"Kalo sukanya sih bisa lupa sama yang udah nyakitin hati wk wk..... Kalo dukanya kalo ada tempat yang punya kenangan tuh suka keingat terus. Sama kalau dia udah move on tapi kitanya yang belum move on tu jadi sedih sendiri sama sakit hati"

Uray Syelva

"Sukanya kita dapat pelajaran baru nilai baru. Trus semangat baru sih. Kita bisa lebih semangat perbaiki diri. Kita bisa tau mana yang baik dan mana yang ga baik, dan dari tiap masing" pasangan udah ngajarin kita pelajaran yang beda". Ada yang ngajarin kita lebih dewasa bahkan ada yang ngajarin kita gimana sih sebenarnya arti luka