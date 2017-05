Tujuh Film Akan Ditampilkan dalam Pameran Ekonomi Kreatif

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Subsektor Film, Pawadi Jihad mengatakan akan menampilkan 7 film dalam pameran Ekonomi Kreatif Pontianak 2017 yabg akan datang. Senin (8/5/2017).

"Dari genre film, kita sengaja menghadirkan banyak genre yaitu animasi, action, dokumenter dan didominasi dengan film fiksi. Dalam setiap usai pemutaran film, kita akan dialog sebentar mengenai film yang diputar," terangnya.

Berikut jadwal film yang akan tampil dalam pameran ekraf :

Pukul 12.00 - 13.00 WIB

Axell dan Allen (Animasi) by Rivardo Kusuma

Pukul 13.00 - 14.00 WIB

Sekotak Harapan (Animasi) by Ringgo

Pukul 14.00 - 15.00 WIB

Batas Semesta by Lusiana

Pukul 15.00 - 16.00 WIB

Selow Jak Boy by Pawadi Jihad

Pukul 16.00 - 17.00 WIB

KW0 by Hatta Budi Kurniawan

Pukul 19.00 - 20.00 WIB

Iklan Gadungan by Akil Budi Patriawan

Pukul 20.00 - 21.00 WIB

Life Is Moment by Tezar Haldy