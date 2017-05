Pelatih: Perjuangan Kancil BBK Sampai Akhir Sudah Luar Biasa

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pelatih Kancil BBK Pontianak, Naim Hamid menilai perjuangan para pemain-pemain hingga pertandingan terakhir di Profesional Futsal League (PFL) 2017 sudah sangat luar biasa, Minggu (7/5/2017) siang.

Meskipun pintu masuk ke final four telah tertutup, menurutnya pemainnya tetap bertekad tampil all out hingga pertandingan terakhir.

Target enam poin disisa dua pertandingan akhirnya mampu didapatkan. Setelah menundukan Kaimana FC Papua Barat 9-1, pada laga terakhirnya Kancil BBK kembali menundukan SFC Planet Sleman 6-4.

"Alhamdulillah sesuai instruksi, apa yang diinginkan sudah berjalan dengan baik. Bisa memenangkan pertandingan meskipun kita lakukan beberapa perubahan," jelasnya.

Baca: Pecinta Futsal Kalbar Tetap Dukung Kiprah Kancil di Liga Pro

Setelah berjuang dan tampil maksimal untuk mengibur para pecinta futsal di Kalimantan Barat, ia begitu bersyukur dengan apa yang telah didapat.

"Syukuri target dari manajemen dapat enam poin dapat kami penuhi. Bermain maksimal, beberapa hal masalah teknik dasar pasing-pasing ke depan tetap akan kita evaluasi," katanya.

Berjuang membawa nama Kota Pontianak menurutnya sebuah tantangan yang besat. Perlu perjuangan yang begitu keras untuk itu.

"Mengikuti perkembangan dari nol sampai saat ini. Bahkan dari saat kita masih dipandang sebelah mata sebagai tim promosi yang dianggap numpang lewat. Sudah luar biasa, patut diapresiasi perjuangan anak-anak Kalbar bahkan ada yang masuk Timnas," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap di tahun mendatang mendapatkan hasil yang lebih baik.

"Anak-anak sudah berikan sesuatu yang luar biasa dan memberi yang terbaik. Mungkin kali ini kita belum rezekinya semoga tahun depan kita lebih baik lagi," pungkasnya.