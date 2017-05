Saat Ditanya Guru, Jawaban Liyan Mau Jadi Mak Pengantin

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perjalanan hidup memang menjadi pelajaran yang paling baik. Begitu pula bagi Makeup Artist, Liyan Mirzani. Setelah berputar-putar diberbagai profesi, akhirnya ia mantap menjadi seorang make up artist.

Ketika sekolah dasar, Liyan pernah disuruh menggambar soal cita-cita dan ia pun menggambar pengantin.

"Guru saya bilang kenapa gambar pengantin, kan masih kecil. Dan saya jawab saya mau jadi mak pengantin. Mungkin itulah awalnya kenapa saya tertarik di dunia make up," kenangnya.

Ia mengaku tidak belajar secara khusus atau otodidak bahkan bisa dibilang, ia belajar lewat youtube. Pada tahun 2004 hingga 2011 ia bekerja di toko optik. Ia membuka toko softlens di kawasan Untan dan kemudian berhenti dari optik.

"Sebelah soflens itu ada ruangan kosong, karena sayang lalu saya pergilah ke tanah abang buat belanja berbekal hasil saya jual motor. The power of kepepet lah sebenarnya nih," katanya.

Ia pun kemudian membuka butik, dan lanjut pindah ke kawasan pancasila. Kesempatan terbuka ketika ia datang ke acara pernikahan adik suaminya.

"Dulu kan orang pergi undangan gak ada yang make up, saya mulailah make up make up gitu. Kata orang bagus. Pertama mulai lah Sabtu Minggu satu dua tetangga make up, coba beli ini itunya dan ikut seminar. Tahun 2014 ikut seminar lalu jadi best make up. Suami bilang saya fokus aja di profesi ini ya," kenangnya.