Ingin Bangun Image Ekslusif, Ini Ciri Khas Make Up Artis Liyan Mirzani

Kaporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Make up artist, Liyan Mirzani mengaku ingin membangun image ekslusif bukan dari brand yang ia pakai tapi image hasil tangannya. Untuk brand tak semua produk luar yang ia pakai, brand lokal juga ia gunakan.

"Saya rias harga biasanya naik, kita upgrade produk ya harga juga upgrade. Kita khusus make up pengantin, hairdo lain lagi, fokuskan kemuka lagipula tidak repot. Dulu ada baju juga sampe sekarang orang sudah punya baju sendiri," terangnya.

Peluang pasar make up pengantin memang terbuka lebar, untuk itu Liyan ingin ciptakan sesuatu yang baru dan khas Liyan Mirzani. Ia tidak ingin sama dengan orang lain.

"Lihat orang biasa, kita harus ada signature. Jujur make up saya strong, kalau tidak gitu gak berubah muka orang. Kalau terlalu minimalis, tidak akan tampak make up. Make up tidak bisa soft. Kalau tidak pakai warna terang, tidak akan terang juga muka orang," katanya.

Ia mengatakan banyak orang yang tidak berani main warna, takut menor. Menor di sini ia artikan tidak berarti seperti ondel-ondel. Tapi bagaimana ngeblend warna warna terang menjadi sedap di pandang.

"Main warna itu perlu, jangan main diwarna-warna aman saja kayak cokelat. Kalau warna itu tidak saya ajarkan, tapi saya kasih warna yang susah dulu supaya tidak bingung nantinya. Banyak juga yang bilang mahal padahal brand yang dipakai juga tidak terlalu mahal, saya sih maunya edukasi masyarakat yang mahal itu bukan barangnya tapi jasanya, " ujarnya.

Biofile

Nama Lengkap: Liyan Apriyantini

Panggilan: Liyan

Nama dikenal orang: Liyan Mirzani

Nama Suami: Refly Mirzani

Riwayat Pendidikan:

SDN 41 Pontianak Utara

SLTP 7 Siantan Hilir

SMKN 3 Jurusan Akuntansi

Prestasi:

Best make up 1 dari kosmetik Lt pro

Juara 2 lomba makeup pengantin Nusantara Inez cosmetik