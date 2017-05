DPD Asita Kalbar Tolak Kebijakan Penurunan Komisi Maskapai Garuda

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Asociation of The Indonesian Tours and Travel Agency (Asita) secara serempak menolak kebijakan maskapai Garuda Indonesia yang memangkas komisi penjualan tiket. DPD Asita Kalbar secara resmi juga menyatakan penolakannya pada Sabtu (6/5/2017).

Kebijakan tersebut mendapat pertentangan karena dinilai merugikan kepada pelaku usaha biro jasa tiket pesawat.

Ketua Asita Kalbar, Henray mengatakan pemotongan tersebut berupa pemotongan komisi penjualan tiket dari 7 persen menjadi 5 persen.

Menurut Hendray, ini merupakan upaya Asita tingkat nasional dan anggota di daerah juga sepakat menolak kebijakan maskapai plat merah tersebut.