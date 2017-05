Bagaimana Interaksi Terhadap Pelanggan jadi Hubungan yang Harmonis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Saya seorang karyawan baru di bagian customer service relative di sebuah perusahaan. Satu tugas yang diberikan kepada saya adalah melayani pelanggan, termasuk melakukan penawaran produk perusahaan kami.

Pertanyaan saya apa kiat yang harus saya lakukan agar pelayanan saya berkualitas dan interaksi terhadap pelanggan menjadi hubungan yang harmonis ? Terima kasih.

Riestarini (26 tahun), Pontianak.



Jawab

Selamat pagi dan salam optimis

Selamat buat Anda yang sudah mendapatkan pekerjaan baru yang cukup strategis. Posisi sebagai customer service (CS) cukup menentukan dan memberi warna dari perusahaan Anda karena disitu merupakan wajah dari perusahaan Anda.

Hallo effect (kesan pertama) akan mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap keberhasilan Anda dan perusahaan Anda. Tidak jarang kita temukan bagaimana kecewanya pelanggan ketika CS nya tidak menunjukkan rasa bersahabat dan tidak menarik perhatian. Kadang juga mereka lupa bahwa melayani pelanggan sangat penting karena pelanggan itu adalah asset perusahaan. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti rumah sakit.

Untuk menjalin hubungan yang harmonis diperlukan komunikasi interpersonal (antar pribadi) yang efektif. Di antara kiatnya adalah Anda harus melatih menjadi pendengar yang aktif/baik (active listening), mampu berbagi (share), terbuka dan adil (fair), peduli (care) dan berani menyatakan sesuatu (dare), disertai dengan sikap dan perilaku kesederhanaan (tidak sombong).

Selanjutnya sehubungan dengan penawaran produk, selain kiat di atas Anda bisa melakukan dengan kiat : pendekatan psikologis berupa sentuhan yang tinggi (high touch) (seperti sopan dan beretika), metode atau teknik yang tepat (high tech), penguasaan produk yang baik, sehingga pelanggan menjadi yakin dengan produk yang Anda tawarkan.

Tidak kalah pentingnya Anda harus mengenal karakteristik pelanggan, yakni :

1. Common Person: cenderung bertindak mandiri, kesempurnaan diutamakan, dan tidak banyak komplein. Cara menghadapi: logika merupakan dasar pengambilan keputusan.

2. Continuous Learner: cenderung senang ha-hal rinci, kesempurnaan, percaya pada bukti/data, dan dialog panjang. Cara menghadapi: pendekatann rasional dengan dukungan fakta

3. Critiques: bicara banyak, dengan mudah mencuri ide orang lain, senang tokoh unggulan, gemar dipuji dan bahkan berani memutarbalikkan fakta. Cara menghadapi: usaha ekstra panjang, pandai mengambil hati, dan pujian adalah senjata ampuh.

4. Camper : cenderung menyenangi ‘status quo’ atau resisten terhadap perubahan, tidak berani mengambil keputusan, pesimistis, cenderung ‘clumsy’ dalam penampilan. Cara menghadapi: perlu sabar dalam meyakinkan, berikan contoh-contoh yang berhasil dan bantu memutuskan.

5. Climber: dinamis, mudah bergaul, sumber keramaian, ekstrovert, senang hal-hal pribadi, namun kadang ingkar janji sehingga dalam bekerja jarang tuntas. Cara menghadapi : bisa share, jalin keakraban, tawarkan hal-hal yang bisa membuat citra diri meningkat.

6. Crazy Artist: unik karakter, selalu berimajinasi, introver, bicara datar, mudah tersinggung, tidak senang keramaian, penampilan cenderung ekstrim norak/ rapi tidak pada tempatnya. Cara menghadapi : perlu mendalami pribadinya, bawa ke arah, imajinasi positif, hindarkan menilai, dan bicara dengan tenang.

7. Cash Registered: orientasinya diukur dengan uang, cenderung pamrih, tutur kata baik dan terstruktur, negosiator ulung. Cara menghadapi: perlu ekstra hati-hati, berikan yang terbaik, mereka senang sesuatu yang akan memberikan popularitas.

Jika kiat di atas dilakukan harapannya adalah pada akhir aktifitas Anda dalam melayani danmenawarkan produk akan terjadi : I am OK, you are OK, atau I am OK, you are not OK, atau I am not OK, you are OK, dan malah I am not OK, you are not OK. Semoga bermanfaat, salam optimis