Kapolsek Imbau Warga Jaga Kondusifitas Jelang Pilkades di Mempawah Hilir

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH – Sejumlah desa yang dijadwalkan melaksanakan pilkades serentak bergelombang di Mempawah sukses dalam memilih kepala desa baru terpilih untuk mereka. Namun sejumlah desa lainnya baru melakukan tahapan pilkades diantaranya penyampaian visi dan misi.

Seperti yang dilaksanakan oleh Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir yang baru melakukan tahapan penyampaian visi dan misi calon kepala desa penibung periode 2017 – 2023, Kamis (4/5) sore.

Melalui tema’Ayo sukseskan pemilihan kepala desa penibung’ hadir dalam penyampaian visi dan misi calon kades tersebut adalah Camat Mempawah Hilir diwakili oleh Sekcam Mempawah HIlir Toni Muwardi, Kapolsek Mempawah Hilir Ipda Salahudin, , Danramil 1201 - 03 Mempawah Hilir diwakili Babhinsa Koptu Ramlan Kanit Sabhara Polsek Mempawah Hilir Ipda Dau’an, Pj. Kades Penibung Mustarudin, Ketua PPKD desa penibung Zainal Arifin, Sekdes desa penibung Burhanudin SPdi, Kasi Pemerintahan kecamatan Mempawah Hilir Darusalan, Bhabinkamtibmas desa penibung Brigpol Marfiansyah, Ketua BPD desa penibung Sapawi, Wakil ketua BPD desa Penibung Muhammad Effendi dan anggota calon kades yakni calon kades no urut 1Nyai Siti Sarah S.Pd, calon kades no urut 2 Mat Jais, calon kades no urut 3Syafrudin, calon Kades no urut 4 Rahimin, calon Kades no urut 5 Alfian dan warga desa Penibung yang hadir sekitar 130 orang.

Kapolsek Mempawah Hilir Ipda Salahudin menyampaikan harapannya agar selama pelaksanaan kegiatan tahapan pilkades dapat berjalan aman dan kondusif.

“Mulai dari penyampaian visi dan misi ,minggu tenang, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan dan pleno sampai dengan pelantikan kades terpilih dapat berjalan dengan lancar aman tertib dan kondusif,”ujarnya.

Kapolsek menuturkan semua warga desa dapat menghindari gejolak yang mungkin muncul demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Ia menyampaikan pesan kepada para calon kades bahwa menjadi pemimpin itu sederhana yaitu dalam menjalani tugas cukup sesuai prosedur aturan yang berlaku.

Sekcam Mempawah Hilir Toni Muwardi, S.IP mengatakan dalam tahapan penyampaian visi dan misi itu merupakan rahmad dari ilahi dan apa yang telah kita dibuat harus dijalankan. Ia juga berharap agar Kepala desa kedepan harus memiliki mindset dalam membangun desa hingga memajukan desa. “Para calon kades yg bertarung ini jgn terlalu banyak janji nanti susah untuk menepati,”jelasnya. Ia juga menegaskan dalam pemungutan suara nanti masing masing calon dilarang melakukan mobilisasi massa untuk menuju ke TPS.

Ketua PPKD desa penibung Zainal Arifin berharap agar selama masa tenang hingga pemilihan kepala desa (pilkades) nanti agar semua atribut kampanye sudah dilepas dan tetap menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Serupa, Pj. Kades Penibung Mustarudin AMd juga berharap siapa pun yang terpilih nanti harap didukung bersama oleh masyarakat demi kemajuan bersama.

“Bagi yang tidak terpilih kita rangkul untuk sama sama membangun desa Penibung ini,”ujarnya.

Selain 5 desa yang sudah melaksanakan pilkades dengan sukses, kemudian akan menyusul desa lainnya yang akan melaksankan pilkades ini diantaranya, Desa Dema, Desa Kepayang, Desa Kuala Secapah, Desa Peniraman dan Desa Sungai Purun Besar Sabtu (6/5). Kemudian dilanjutkan Desa Peniti Dalam II, Desa Antibar, Desa Sejegi, Desa Pasir Panjang dan Desa Penibung Selasa (9/5). Kemudian selanjutnya untuk pemungutan suara di Desa Pasir, Desa Malikian, Desa Sungai Bundung Laut, Desa Sungai Kunyit Dalam, dan Desa Semudun Sabtu (13/5).