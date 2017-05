Sosialisasi Sarung, Rumaktif Ajak Anak Muda Kalbar Tak Malu Pakai sarung

Dalam rangka persiapan kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif Pontianak 2017 di Pontianak Convention Center (PCC) di Jalan Sultan Abdurrahman pada 18-21 Mei 2017, Rumah Muda Kreatif (Rumaktif) melakukan kunjungan ke Kantor Tribun Pontianak Jalan Sungai Raya Dalam no 24A.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,KUBU RAYA - Ketua Sub Sektor Fashion Rumah Muda Kreatif (Rumaktif), Dimas Eko menyampaikan dalam Pameran Ekonomi Kreatif Pontianak 2017 akan mengadakan Sosialisasi Sarung.

"Jadi dengan sosialisasi tersebut kita akan mengusung tema Sarung is my denim. Kita pengennya temen-temen generasi muda itu tidak malu untuk memakai sarung, karena sarung adalah identitas bangsa," ujarnya berkunjungan ke Kantor Tribun Pontianak Jalan Sungai Raya Dalam no 24A.

"Seperti kain sarung corak insang itu kan merupakan khas dari Kota Pontianak, jadi tidak harus malu untuk memakainya," jelasnya.

Ia juga menuturkan harapannya untuk kain sarung corak insang yang terdiri daei dua jenis.

Baca: Khusus Anak-anak, Panitia Berikan Harga Tiket Spesial Pertandingan Persipon

"Kain sarung corak insang itu kan ada dua jenis yakni sarung yang tenun dan printing. Tenunnya itu aja kita harus pesan dari luar, begitu juga dengan printingnya. Karena pengrajin kita disini sudah tidak ada lagi, nah dulunya itu jarang orang pakai sedangkan sekarang sudah mulai," tuturnya.

"Jadi harapan kita kedepannya, semakin banyak orang pakai, semakin banyak orang yang akan beli,semakin banya orang yang pakai, semakin banyak orang yang membutuhkan maka akan ada niat dari pengrajin untuk menenunnya. Jadilah corak insang asli Kota Pontianak," harapnya.