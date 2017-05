Pemkab Ketapang Dorong Pembangunan Infrastruktur

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ketapang, Mahyudin mengatakan memang berkaitan infrastruktur khususnya jalan di Ketapang ada masuk kawasan hutan. Jadi mekanisme membangunnya ada ketentuaan.

“Misalnya terhadap luasan sekitar 5 hektar harus mengajukan kepada gubernur karena kewenangannya. Jadi ada mekanisme yang harus dilakukan, mungkin sudah diajukan instansi terkaiat,” katanya, Rabu (3/5/2017).

Ia menjelaskan berkaitan pembangunan di Ketapang khususnya pada 2017. Pemerintah Daerah Ketapang sudah melaskanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan termasuk di Hulu Sungai.

“Terhadap akses jalan di desa Kecamatan Hulu Sungai yang terosilir tersebut memang ada beberapa masuk dalam kawasan hutan. Tapi sesuai ketentuan ada proses pinjam pakai untuk pembangunan jalannya,” ungkapnya.

Menurutnya 2016 lalu di Hulu Sungai juga sudah dialokasi anggaran pembangunan jalannya sudah cukup besar. Pada tahun ini dan selanjutnya tentu akan terus berlanjut termasuk untuk jalan-jalan poros desa tersebut.

“Hal ini berkaitaan juga dengan implementasi visi misi Bupati Martin Rantan dan Wakil Bupati Ketapang. Tapi kita tentu tidak sembarang atau terobos-terobos saja. Tapi tetap harus sesuai aturan,” jelasnya.

Sebab itu terhadap pembangunan jalan desa di Hulu Sungai yang masuk dalam kawasan hutan tersebut masih dalam proses. Ia menegaskan Pemkab Ketapang sangat komitmen akan melakukan pembangunan infrastruktur di Ketapang.

Namun menurutnya tentu akan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran yang terbatas. “Jadi Pemkab Ketapang mendorong pembangunan jalan untuk ditingkatkan. Tapi tentu semua pembangunan dilakukan secara bertahap,” tuturnya. (bnd)



