Milad ke-19, PKS Gelar Try Out SBMPTN Serentak se Kalbar

Rusdiansyah (depan) selfie bersama Sahri di depan peserta Try Out SMBPTN di GOR Pangsuma, Senin (1/5/2017)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Try Out SBMPTN gratis serentak se-Kalbar. Pelaksanaan Try Out SBMPTN mendapat antusias para siswa. Seperti yang terlihat di pelaksanaan Try Out SBMPTN di Kota Pontianak, yang diikuti pelajar tamatan SMA/SMK sederajat, di GOR Pangsuma, Senin (1/5/2017).

Panitia menargetkan seribu peserta, namun yang daftar hingga hari pelaksanaan melebihi dari seribu orang pendaftar.

Sahri ketua Kepemudaan DPW PKS Kalimantan Barat mengatakan acara Try Out ini merupakan bentuk kepedulian PKS dalam dunia pendidikkan, terutama dikalangan pemuda.

"Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Milad PKS ke-19, kita laksanakan Try Out guna membantu para pelajar yang akan meneruskan kejenjang kuliah, dan Alhamdulilah dari semua wilayah, kita lihat animo dari peserta banyak. Misalnya di GOR Pangsuma, yang hadir lebih dari seribu orang "Petjaaah" kata anak sekarang," terangnya.

Di tempat yang sama Rusdiansyah, ketua DPD PKS Kota Pontianak mengatakan, Try Out SMBPTN ini dilaksanakan secara gratis, selain Try Out kita juga mengadakan agenda lainnya seperti informasi tips dan trick menjawab soal SBMPTN, lomba selfie, training motivasi, bintang tamu artis ternama serta informasi beasiswa dan bimbingan dunia kampus.

"Kami berharap di milad yang ke 19 ini PKS akan selalu membuktikan kepeduliannya terhadap anak muda, dan saya kira ini kegiatan yang sangat bermanfaat," ujarnya.

Acara try out ini dilaksanakan dari pagi hingga siang, situasi nya pun di sesuaikan dengan kondisi yang nantinya sama seperti saat mereka mengikuti ujian SPMBTN yang sebenarnya.