Pengunjung IIMS 2017 Rela Antre Demi Suzuki Ignis

JAKARTA, TRIBUN – Kalau ditanya mobil apa yang paling dinanti di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017? Mungkin jawabannya adalah Suzuki Ignis. Satu di antara indikatornya, antrean panjang di area outdoor JI Expo, Kemayoran, Jakarta untuk city car dengan aliran crossover itu.

Dari laporan pandangan mata KompasOtomotif, Indikasi antrean itu sudah terlihat sejak Sabtu (29/4/2017), dan berlanjut sampai Minggu (30/4/2017). Peminat harus mengantre di tenda kecil tempat Ignis diparkir.

Makin lama karena area tes jadi satu dengan merek lain. PT Suzuki Indomobil Sales pun cuma menyediakan dua unit. Tapi karena banjir peminat, satu unit lagi on the way untuk bergabung.

”Antreannya bikin nangis. Mana lagi panas cuacanya. Saya nunggu hampir satu jam di sini,” kata Adelia, kepada KompasOtomotif, (30/4/2017), salah satu pengantre yang sedang mengantar kakaknya untuk menjajal Ignis.

Andrea Effraim, staf pengemudi di satu BUMN, mengaku tertarik dengan Ignis. Antrean panjang pun dilakoninya untuk mengobati rasa penasaran.

”Nggak papa antre, namanya juga ingin mencoba. Kesannya, handling responsif, interior simpel. Tapi perpindahaan giginya masih suka terasa. Keseluruhan boleh jugalah, nanti diskusi sama istri dulu,” kata Andrea.

Menurut salah satu petugas jaga di booth test drive Suzuki, khusus untuk hari Minggu saja, sejak dibuka pukul 10.00, lebih dari 120 peminat yang sudah melakukan tes hingga pukul 15.00. Antrean masih panjang, dan diperkirakan bakal tembus 200-250 orang.

Dari selentingan yang masuk di kuping KompasOtomotif, surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk Ignis sudah lebih dari 2.000 unit, sudah melebihi target awal.