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Nahdlatul Ulama Gelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak

Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat

Nahdlatul Ulama Gelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak - istighosah-kubro-harlah-ke-94-nu_20170430_221350.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Nahdlatul Ulama Gelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak - istighosah-kubro-harlah-ke-94-nu_20170430_221142.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Nahdlatul Ulama Gelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak - istighosah-kubro-harlah-ke-94-nu_20170430_221054.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Nahdlatul Ulama Gelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak - istighosah-kubro-harlah-ke-94-nu_20170430_221208.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Nahdlatul Ulama Gelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak - istighosah-kubro-harlah-ke-94-nu_20170430_220939.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Nahdlatul Ulama Gelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak - istighosah-kubro-harlah-ke-94-nu_20170430_221053.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

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Tags
Nahdlatul Utama
Masjid Mujahidin
Pontianak
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Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Rizky Zulham
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