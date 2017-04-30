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Nahdlatul Ulama Gelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/4/2017) malam. NU menggelar Istighosah Kubro Harlah ke-94 NU. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
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Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak
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