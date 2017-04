Minum Air Putih 10 Menit Setelah Bangun Tidur, Rasakan Manfaat Ajaib yang Tak Terduga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyak kebiasaan kecil yang jika dilakukan sehari-hari dapat membawa perubahan besar pada kondisi tubuh.

Salah satunya memulai kebiasaan minum air putih beberapa saat setelah bangun tidur.

Inilah manfaatnya yang tak terduga bagi tubuh.

Sebuah penelitian yang diterbitkan The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism pada 2003 mengatakan minum air putih saat perut kosong bisa meningkatkan tingkat metabolisme hingga 24%.

Baca: Kisah Model Terkenal yang Dipaksa Diet dan Tak Haid Selama TigaTahun

Hal ini akan meningkatkan sistem pencernaan ke taraf yang lebih baik.

Minum air saat bangun tidur juga akan meningkatkan kerja usus besar sehingga menghindarkan terjadinya sembelit.

Meningkatnya metabolisme dalam tubuh juga akan membantu Ibu yang sedang menurunkan berat badan.

Minum air putih di pagi hari saat perut kosong dapat melepaskan racun karena sistem pencernaan juga lebih lancar.

Sistem pencernaan yang lancar bisa menurunkan nafsu makan sehingga mencegah Ibu mengonsumsi makanan berlebih selama satu hari penuh.