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Hangout Buku

Daftar Buku New Arrival dan Best Seller Gramedia, Satu Diantaranya 33 Cara Kaya Ala Bob Sadino

Berikut Daftar buku new arrival dan best seller Tb Gramedia Pontianak pekan ini............

Daftar Buku New Arrival dan Best Seller Gramedia, Satu Diantaranya 33 Cara Kaya Ala Bob Sadino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / ISHAK

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Berikut Daftar buku new arrival dan best seller Tb Gramedia Pontianak pekan ini.

New Arrival

No

Judul

Harga

Penerbit

1

Rezeki Otak Kiri

60.500

Elex Media Komputindo

2

Passionate Marriage, The

77.500

Grasindo

3

Mantra Kehidupan, Refleksi Melewati Fresh Graduate Syndrome

74.500

Elex Media K0mputindo

4

Rezeki Otak Kiri

60.500

Elex Media Komputindo

5

Pinocchio Husband

80.500

Roro Rayua Sejahtera

6

Dear Allah Terimakasih Untukmu

68.000

Salam

7

Le Mariage : Wedding With Converse

89.500

Elex Media Komputindo

8

If You Know Why

114.500

Loveable

9

It’s Not About The Shark , Terobosan Baru Dalam Penyelesaian

87.500

Gramedia Pustaka Utama

10

Belajar Dari Semesta

46.000

Indiva Media Kreasi

 

 Best Seller

 

No

Judul

Harga

Penerbit

1

Serendipity

102.500

Inari

2

Hujan

78.000

Gramedia Pustaka Utama

3

Matahari

101.000

Gramedia Pustaka Utama

4

5 Detik Dan Rasa Rindu

68.000

Panas Dalam Publishing

5

Rindu

79.000

Republika

6

Pulang

79.500

Republika

7

Dear Nathan ( Cover Film)

114.000

Best Media

8

33 Cara Kaya Ala Bob Sadino

56.000

Genesis

9

Intelligent Investor : Ajaran- Ajaran Inti Dalam Beriventasi

190.000

Pijar Nalar

10

Sejarah Dunia Yang Disembunyikan

155.500

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Tags
Gramedia
Pontianak
Best Seller
buku
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Penulis: Listya Sekar Siwi
Editor: Mirna Tribun
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