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Daftar Buku New Arrival dan Best Seller Gramedia, Satu Diantaranya 33 Cara Kaya Ala Bob Sadino
Berikut Daftar buku new arrival dan best seller Tb Gramedia Pontianak pekan ini............
Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berikut Daftar buku new arrival dan best seller Tb Gramedia Pontianak pekan ini.
New Arrival
|
No
|
Judul
|
Harga
|
Penerbit
|
1
|
Rezeki Otak Kiri
|
60.500
|
Elex Media Komputindo
|
2
|
Passionate Marriage, The
|
77.500
|
Grasindo
|
3
|
Mantra Kehidupan, Refleksi Melewati Fresh Graduate Syndrome
|
74.500
|
Elex Media K0mputindo
|
4
|
Rezeki Otak Kiri
|
60.500
|
Elex Media Komputindo
|
5
|
Pinocchio Husband
|
80.500
|
Roro Rayua Sejahtera
|
6
|
Dear Allah Terimakasih Untukmu
|
68.000
|
Salam
|
7
|
Le Mariage : Wedding With Converse
|
89.500
|
Elex Media Komputindo
|
8
|
If You Know Why
|
114.500
|
Loveable
|
9
|
It’s Not About The Shark , Terobosan Baru Dalam Penyelesaian
|
87.500
|
Gramedia Pustaka Utama
|
10
|
Belajar Dari Semesta
|
46.000
|
Indiva Media Kreasi
Best Seller
|
No
|
Judul
|
Harga
|
Penerbit
|
1
|
Serendipity
|
102.500
|
Inari
|
2
|
Hujan
|
78.000
|
Gramedia Pustaka Utama
|
3
|
Matahari
|
101.000
|
Gramedia Pustaka Utama
|
4
|
5 Detik Dan Rasa Rindu
|
68.000
|
Panas Dalam Publishing
|
5
|
Rindu
|
79.000
|
Republika
|
6
|
Pulang
|
79.500
|
Republika
|
7
|
Dear Nathan ( Cover Film)
|
114.000
|
Best Media
|
8
|
33 Cara Kaya Ala Bob Sadino
|
56.000
|
Genesis
|
9
|
Intelligent Investor : Ajaran- Ajaran Inti Dalam Beriventasi
|
190.000
|
Pijar Nalar
|
10
|
Sejarah Dunia Yang Disembunyikan
|
155.500
|
Alvabet