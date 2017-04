Sugeng: Prestasi Atlet Angkat Besi Kejurnas Buah dari Latihan Rutin

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabid Olahraga Disporapar Kalbar, Sugeng Hariadi mengapresiasi raihan prestasi atlet angkat besi PPLP Kalimantan Barat pada Kejurnas Satria Remaja 1 2017 di GOR Sabilulungan, Bandung, pada 23-28 April 2017.

"Kita sampaikan selamat kepada atlet-atlet angkat besi PPLP Kalbar, ini merupakan buah dari latihan rutin mereka. Sehingga kembali mempu menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Kalbar," katanya, Jumat (28/4/2017) pagi.

Oleh karena itu, prestasi tersebut diharapkannya dapat memotivasi atlet-atlet angkat besi lainnya. Karena di Kalimantan Barat memang banyak potensi di cabang olahraga angkat besi.

"Kalau angkat besi kita tidak kekurangan atlet berpotensi, tetapi kita harapkan tetap bermunculan atlet-atlet baru yang bisa meraih prestasi. Sehingga Kalbar tetap memiliki regenerasi di cabor angkat besi," pungkasnya. (hid)

