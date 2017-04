Pacar Diperkosa Adik Kandung, Ini Cerita Paulus

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Paulus (27), pacar korban tindak pidana persetubuhan AN (16) yang dilakukan oleh adik kandungnya, Aci (24), inginkan hukuman yang setimpal bagi tersangka.

"Saya ingin hukuman setimpal, biar ada efek jera, ini bukan masalah keluarga ataupun adik kandung, tapi ini masalah keadilan, keadilan harus ditegakkan, jangan tumpul keatas dan tajam kebawah," katanya, Jumat (28/04/2017).

Pemilik satu rumah makan di Sekadau menyesalkan hal yang dilakukan adik kandungnya tersebut.

"Kesal saya, saya yang kasi pacar saya kerja, saya didik, agar setelah cukup umurnya menikah, eh adik saya pula yang duluan, ibaratnya saya yang nanam, saya yang pupuk dan melihara eh orang lain yang manen," ungkapnya.

Dikatakannya, adapun kronologi cerita kejadian tersebut berawal dari adiknya yang berinisial IN menyusul korban AN (16) ke rumah guna mengambil telur dan mengajak ke rumah makan untuk membantu Paulus karena banyaknya pelanggan.

"Pas adik saya pulang kerumah mau ambil telur, hidupkan lampu eh Aci (24) dan AN (16) sedang bertimpa begituan (berhubungan). Menurut adik saya IN ketika hidupkan lampu mereka langsung memisahkan diri, Aci melarikan diri, lalu adik saya IN dan korban AN (16) yang juga pacar saya melaporkannya ke saya di warung. Jadi malam itu juga saya laporkan ke Polsek Sekadau Hilir agar segera di proses," ungkapnya.

Ia mengatakan, walaupun telah terjadi kejadian yang menimpa pacarnya tersebut, Ia tetap berkomitmen untuk menikah.

"Saya sudah cinta, saya akan nikahi, saya harap adik saya itu dapat dihukum dengan setimpal agar jera, jadi ketika kami menikahpun dan ada anak akan merasa aman," tandasnya.