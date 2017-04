Pemkab Landak Alokasikan Rp 128 Miliar Untuk Dana Desa

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Pemerintah Kabupaten Landak mengalokasikan besaran Dana Desa (DD) tahun 2017 untuk Kabupaten Landak sebesar Rp 128 miliar lebih. Jumlah tersebut dibagi kepada Desa berupa alokasi dasar dan alokasi formula.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DSPMPD) Landak, Andi Ali mengatakan, pada tahun 2016 lalu besaran dana desa untuk Landak sebesar Rp 100 miliar lebih. Alokasi dasar ditetapkan oleh Presiden dengan Kepres.

"Jumlah alokasi dasar DD per desa se Indonesia untuk tahun 2016 sebesar Rp 565 juta lebih per Desa. Pada tahun 2017 ini naik menjadi Rp 720 juta lebih per Desa," ujar Andi saat sosialisasi DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017 pada Rabu (26/4) di Aula Kantor Bupati Landak.

Lanjutnya lagi, selain DD ada juga alokasi dana bantuan keuangan Desa yang bersumber dari APBD Kalbar.

"Besaran bantuan Provinsi tahun 2016 bagi tiap-tiap Desa di Landak sebesar Rp 4,8 juta. Rinciannya bidang kesehatan sebesar Rp 3,6 juta dan bidang trantibmas sebesar Rp 1,2 juta," katanya.

Baca: Ikut Serta Naik Dango, Mempawah Timur Sebut Ajang Silaturahmi Keberagaman

Sedangkan untuk bantuan Provinsi tahun 2017 ini, Andi mengakui SK dari Gubernur Kalbar belum diterima. Sedangkan untuk jumlah ADD tahun 2017 sebesar Rp 46 miliar lebih, itu terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 3 miliar dan ADD sebesar Rp 43 miliar lebih.

Penggunaan ADD tahun 2017 setelah dikurangi penghasilan tetap (Siltap) Pemerintah Desa dengan BPD dan ditetapkan penggunaannya dalam Perdes tentang APBDes 2016. Jumlah total siltap dan tunjangan sebesar Rp 39 miliar lebih. Jumlah sisa ADD setelah dikurangi siltap sebesar Rp 3 miliar lebih.

"Jumlah ADD setelah dikurangi Siltap ditambah dengan bagi hasil pajak sebesar Rp 6 miliar lebih. Itu dibagi kepada Desa sesuai rumus yang ditetapkan oleh Kementerian, yang berwenang untuk dipergunakan desa dalam rangka membiayai kegiatan operasional dibidang Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan," jelasmya.

Andi Ali yang juga mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Landak ini menambahkan, DD tersebut akan disalurkan dalam dua tahap. Pada tahap pertama akan disalurkan bulan Maret sebesar 60 persen, dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 persen.

"Bupati Landak dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan pemotongan DD bagi Kades yang melanggar peraturan terkait penggunaan DD," tegasnya.

Sementara itu, Kades Agak Kecamatan Sebangki, Ajen mengaku kalau di Desa yang ia pimpin menerima DD sebesar Rp 1,2 miliar. "Kalau dana itu dihitung cukup, saya rasa tidak cukup juga. Tapi karena disitu sudah ada pos-pos tertentu, jadi kami mensesuaikan dengan pos-pos yang sudah ada," akunya