Inilah Nama-nama Siswa Lulus SNMPTN Untan (Bagian 3)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 1.345 siswa dinyatakan lulus penerimaan mahasiswa jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2017 di Universitas Tanjungpura (Untan).

Berikut daftar peserta lulus SNMPTN tahun 2017.

4170254123 AGNES EGA MARISKA 712013

4170254655 SAPARIANUS ALFAUSNERI 711025

4170254920 AYU NINGSIH 712065

4170254926 SEPTIANA RIRIN 711241

4170255045 SYARIFAH NOVIA WARDANI 711041

4170255316 CINTYA ELIZABETH 711063

4170255438 TRI JUNIARDI 711055

4170255532 FITRIANTI ULFAH 712073

4170256043 YULIANA 712021

4170256912 WENNY FITRIANI 711233

4170258053 SISCA DWI SEPTIARINI 712192

4170258443 RITA KUSSERAWATI 711063

4170258810 ZEHROTUS SHOLIHAH 711203

4170259658 ROBBY HANDARTO 711041

4170260004 MITA ANGGRAINI 712302

4170260156 TRI YUNI LIDIA SARI 711366

4170260308 ADINDA AZZAHRA 712265

4170260444 M. DENY HAFIZZUL MUTTAQIN 711322

4170260761 UTIN YENI SYAFARIDA 711093

4170261155 GRACELLA ANDRENI 711063

4170261290 NAPA PURNAMA SARI 712221

4170261736 SYARIFAH ZELLA ALQADRIE 711374

4170262471 JANIATI 711241

4170262726 RIZKI ARUM SETYOWATI 711374

4170263592 JUMIATUN HASANAH 711196

4170263978 ARYA HOGA KHADAFFI 711352

4170264066 IRVEBRY AYU WULANDARY 711041

4170264253 MINARNI 712154

4170264566 UMI LATIFAH 712116

4170264676 NABILA DWI LAKSONO 711055

4170264703 ASSA TRISSIA RIZAL 711322

4170264717 ADI HANDOKO 711055

4170264784 REDHA MAWARNI 712021

4170265184 APRILLIA MARGI LESTARI 712043

4170265455 HERU SUSANTO 711241

4170265983 JEKKI 711055

4170266289 RUT SIAHAAN 712013

4170266670 BINTO 712154

4170266727 BELLA RAMADHANTI 711106

4170267423 HERLINA APRIYANTI 712051

4170267504 LIKA ARDIANI 712184

4170267995 JANICE ZANETA 711063

4170268054 MUHAMMAD ALPAN 711055

4170268720 YANUARIUS EDI SUMITRO 711055

4170269174 YENI DIAN UTAMI 711106

4170269178 DEVI VIOLA FLORENTINA 711293

4170269258 EFI PANIA MELLI AGUSTIN 711241

4170269697 RABIATUL ADAWIYAH 711233

4170269866 IHZA ALFANI 712035

4170270408 URMILA UMARDIANTI 712184

4170270721 MUHAMMAD LUTFI 711071

4170271162 ABANG MUHAMMAD HANIF IMANNUDDIN 712243

4170271317 ROMAN 712013

4170271956 AULIA TUNNISA 712013

4170272069 SITI NURAIDAH 711085

4170272768 RISKA NURAPITA 711182

4170272805 RISKY NURAPITA 712021

4170273093 MEILI WIRYANI 712043

4170273713 ELY LISNAWATI 711211

4170273853 KINTAN WIDURI 712154

4170274053 OKTAVIANUS GISA 711025

4170274120 MARIO GALANTE 712013

4170274295 DOMINIK YORDANUS 711314

4170275397 YOGI ANDREAS 711174

4170275559 SITI HADIJAH 712154

4170276026 AGUS RUBIANSYAH 712013

4170276666 NOPI HAYATI 712013

4170279219 SUHARIYADI 711122

4170279528 YULIA 712154

4170280625 EGI NADIA 711233

4170281112 SILVIA WINARNI 712095

4170281811 MANIUR NAINGGOLAN 711306

4170282010 LUSIA ANGGELINA 712221

4170282402 DZAKI ABDURAHMAN 711106

4170282415 WINDI KARLINDASARI 711241

4170282465 DICKY CANDRA ADI SAPUTRA 711314

4170283205 UMI NAUMI 711233

4170283639 SITI JUMIATI 712065

4170283798 NOVA SINTIA 712051

4170283844 MUHAMMAD ARZALLU IBARA 711055

4170283857 VERA ASTUTI 711241

4170284843 SINDY 711055

4170285484 ANNISAA NABILAH SIREGAR 711366

4170285491 YOHANES RATNO 712184

4170285825 ADE INDRAYANI 712176

4170286623 MARIA RENYA ROSARI PUTRI WAKUR 711182

4170287043 DEVIA UTARI SAFITRI 712021

4170288532 MARDIANA SAFITRI 711255

4170288607 NEAR ASTRI AFRIYANI 711122

4170288797 SUPMIATI 711241

4170289020 INDAH PUJI RAHAYU 711241

4170289455 ELA SAPIRA 712154

4170290359 AYU ASTUTI 712235

4170291146 AGNES CYNTHIA SIRAIT 711093

4170292036 SINDARELA 711211

4170292475 AJIYUDHORO YUWONO 712154

4170292481 JIHAN DIANDA FADILAH 712035

4170293281 SRI KARYA WIJAYANTI PARDEDE 711241

4170293750 YULIANI 712273

4170294201 YENDY JULIANDARI 712192

4170294972 KEZIA SHERLI 712051

4170295082 HAJI TATIYANA 712081

4170295525 MONIK MUGIARTI 711344

4170295774 SISI NATALIA SARI 711025

4170295785 SABARNO 711106

4170295990 NURBAITI 712073

4170296564 YOGI DIRGARI 711114

4170296614 ARIH HUMAIRO 711203

4170296873 VINANDA SONYA PERMATASARI 711106

4170298041 YESSI NOVELINDA PUTRI 712051

4170298129 TITANIA AURIL 712043

4170298214 PETRONELA CHU MELINA ASCHIDA 711041

4170298258 FITRA ANDINI 711285

4170298290 MASYITHAH 712184

4170298297 HERI SURAHMAN 712013

4170298469 JUNI MARKUS 712013

4170298841 MIMI IRWANDI 712162

4170299165 NUR FITRI 711263

4170299215 NUR EVIVA 711182

4170299515 MUHAMMAD AZIZ AL IRSYAD 711366

4170299685 TRI SETIANINGSIH 712051

4170299868 RISTI MEYLINDA 712081

4170299934 DINI NURHIYAH 712081

4170300716 ALDI RIO SAPUTRA 711055

4170301091 ESI OKTAVIANI 711293

4170301213 MARGARETA DOMI 711366

4170301246 SRI HARTINI 712295

4170301366 ANDRE 712316

4170301701 ASTRIE MONIKA 711233

4170303209 MARGARETA NOVI YANTI 711025

4170303699 JESSY AGUSTINA 711293

4170303998 PASCHALIA VITYA CAESAREA LEE 712116

4170304045 AYU RIZKI AMALIA 711041

4170305058 DIKI APRIYANDHA 712013

4170305108 NOVITA ANGGITA SARI 712051

4170307430 SUPRIYANTI 711166

4170307682 DIMAS RIYALDY RAHMAWAN 711041

4170307779 MIRANTI 711241

4170308015 AJENG NANDA ROTRI 712021

4170308260 AZAN AKBAR 711174

4170308284 YULI FAHRUNNISSA DEA 712235

4170308704 VIA OCTAVIANI 711093

4170308723 YUNINA AMBARWATI 712162

4170308929 NUR ISLAMIAH 711241

4170309500 NELLY NOVIANA 711241

4170309983 RIZKA SUCI UTAMI 712043

4170310260 ESI AMELYANTI 711182

4170310338 REZA YUDI PUTRA 711241

4170310500 NURUL ALQARNY 712035

4170311810 YUNI FERA 712043

4170312156 WINDA WAHDANI 711233

4170312525 RAHMAH ISNANIA 711174

4170312804 EZA AULIA PRAMINSA 711374

4170312903 GANDA RISKQYNA TARIGAN 711306

4170312921 SITI ROSMIATI 712116

4170312959 WISTARMA SUJUD 711093

4170313661 DULHADI 712251

4170314194 INTAN DWI SEPTIARINI 711055

4170314655 SHINTA BERLIANA 711174

4170315454 CHRISTHOFER BAGGAS VARUHA 711366

4170316489 IVAN TAUFIQURRAHMAN 711374

4170316948 M. TAUFIK HIDAYAT 711211

4170317870 EGA APRILIYANDA 712051

4170318560 NURSIKIN 712073

4170319437 NENENG SURIATI 711225

4170319616 YENI WIDAYANI 711366

4170320225 INDI ANDINI 711063

4170320994 ADEA WALDUANDA 712013

4170321097 SHAFIRA ANGGRENI 712021

4170321887 GILANG RYANDI PRATAMA 712065

4170322613 AURA AURELIA FIRDA RANDINI NAULI SINAGA 712316

4170323098 HULWAH SHAFFIRA ISLAMI PRIBADI 712065

4170323298 DEDI 711233

4170323425 JOEDY PRABOWO 711285

4170324442 ALDA DWI MEILINDA 711071

4170324868 CAROLIUS JOSE RAJA 711241

4170324958 MUHAMMAD SEPTIAN 711322

4170325901 SYABILA POPPI ANDARI 712073

4170326611 JONI PRIANTO 711025

4170326737 RIDHO WIBISONO 712221

4170328147 WINDA INDRIYATI 712043

4170328320 RESTU SAPUTRA 711203

4170328516 GIENTRY RACHMA DITAMI 711071

4170328887 PRIAGA MANDALA PERKASA 711041

4170329179 YAUMIL AKBAR 711344

4170330358 CAROLLINE STEFANIE 711233

4170330450 FAJARUDIN 711293

4170330851 RINO RAMADHAN 711374

4170330896 KUSNO 711182

4170331006 DESI ALBINASARI 711241

4170331196 NAZRI AGUSTI 711322

4170331208 RAFIKA AUFA HASIBUAN 711322

4170331557 ADINDA WULANDARI NAULI RAMBE 711041

4170332348 WIDYA NURDYANI 711182

4170332937 REGINA WIDIA 711041

4170334959 ILHAM 711285

4170335340 SISNA 712251

4170335932 ADELIA FITRI MILENIA 712013

4170336587 SUGANDI 712021

4170336933 TAMARA SEPTIA CHAIRUNISA 711255

4170336963 ANGEN DEA JANITA 712132

4170337124 FANY PUSPABELLA 711041

4170337257 MUHAMMAD ALAMIN 711025

4170337868 NOVI FATIA ASHARI 711085

4170338428 SULISTYA MULYANINGSIH 711241

4170338491 FELISIA OKTAVIANI PUTRI 712021

4170338767 RINI NURAINI 712073

4170339794 ALDI FIRMANSYAH 711055

4170340888 NURSOFIA NINGSIH 711241

4170341189 AQLI FIKRI PRIATNA 711314

4170341604 DUSSALAM 711233

4170342298 RADHA UTAMI 712021

4170342358 DESY ASNAWATI 712235

4170342561 IRNIA SANDI PURWANTI 712146

4170342809 ARGADIKA WARDANA 711352

4170343322 AGNES HILNA 712116

4170344118 IMELIA YULIANI 711241

4170345389 RIANI 711174

4170345556 SYARIFAH FITRI 712154

4170345603 NATALIA ITUT 712251

4170346612 LIANI WIJAYANTI 711106

4170346689 WIRNA APRILIANTI 711182

4170347192 NADHILAH MAISYARAH 712013

4170347438 AJIB 711241

4170348085 VERONIKA STEPHANI 712051

4170348761 MAIKO FEBRIANO LEGI 711093

4170350141 PEBRIANTI 712192

4170351139 MUHAMMAD FAJAR 712146

4170351581 TITIK MUNTASIROH 711085

4170352637 AINAYYAH PRATIWI 711071

4170353073 DINDA 712251

4170355816 FITRIYANI 711114

4170356154 DEWI SATRIA MANIK 711241

4170356354 YOSUA TAN 711071

4170357161 OKTA EVELIN 711085

4170357764 NUR'AINI 711182

4170357810 DEDE PARIANTO 711233

4170358005 DEWI SINTA 712051

4170359060 RENI ERNIDA 712116

4170359102 YEREMIA 712013

4170359427 TRY MAHYANDI 712013

4170359580 GUSTIAN 711233

4170359660 JIHAD M. BANDAJATI 712221

4170359692 YUDHA DWI HARDIYANTO 712295

4170359997 FILNARIA EKA SUNARDI PUTRI 712051

4170360194 F. SRI DEWI WULANDARI 712162

4170362378 ENDANG LESTARI 711293

4170363885 DINI ARUB ARISMA 711093

4170366141 INTAN SETYANI 712081

4170366537 SERLY MARTIANA 711241

4170366710 FATURRAHMAN VIKRI 712035

4170366810 FIDHA ANUGRAH WINDUSARI 712273

4170367047 SITI HARDIANTI RUKMANA 712154

4170367091 AJENG PUTRI ARUM SARI 712095

4170367096 DEVI WAHYUNI 712065

4170368569 YUNITA RUM EKA YANTI 712095

4170368713 DOMINIA 712265

4170368816 VIVI AYU LESTARI 711025

4170369531 MUCH. KHOERUL HADI 712243

4170369846 YAYUK PUJI LESTARI 711233

4170369911 AGUSTA ERNI HERAWATI 712035

4170370325 WILIANDANI APRIKA SARI 711314

4170370487 MAULANA RIZKY NURHADI 712013

4170370742 VICTOR TATAMA 711055

4170370930 BENING NUR ANNISA 711174

4170371900 WIDIANTI 711114

4170372282 TRIOKTAVIANI ALING 712184

4170372312 VERLIANDA AYU PANGESTI 712243

4170372478 DENI CAYA 712116

4170373013 MUHAMMAD YUSUF JAYADI 711041

4170373062 SUCI FITRI NAZILA 711174

4170373245 NINA PUJIARTI 712095

4170373894 AMIT 712095

4170374174 ERIKA FERANDA 711114

4170374347 SHANIA NURUL KHANIFA 712013

4170374571 NENENG 712081

4170375040 GIANTI NUR KRISTANTI 712021

4170375196 EARLY ROMANSA BUDI 712013

4170376094 IMELDA SAFITRI 712154

4170376395 VITALIA OKTAVIANA 712205

4170376535 REYNALDI ZULKIFLI 711306

4170376911 DEA PUSPITA 712302

4170379694 PUTRI MUSI KHATULISTI 711114

4170379719 LALU MUHAMMAD UMAMUL JIHAD 712035

4170380005 ALDISA PRAMESWARI KAKONDO 711085

4170381124 NOVI VINDAWITA 712235

4170381301 SISI HARDIANTI 712065

4170381387 RISKY MAULANA 711055

4170381574 HAFIL 711055

4170381881 FRANSISKA WIWIN WIDIA 711182

4170384060 IVAN HARYONO SURYA PANGESTU 712013

4170384147 ROBY FIRMANSYAH 711114

4170386401 WAHYU DIKY SETIAWAN 712146

4170387048 YULIANTI WULANDARI 711085

4170387699 SEPTI WULANDARI 712213

4170388109 BIMA WAGE PRASTAWA SUNANDAR 711093

4170388986 SENDI FADRULRAHMAN 712013

4170389122 ERVINA 712065

4170389324 DHEAN DEFARA RIZKY NISYA DENTA ERNANDA 711374

4170389993 YUDI 711241

4170390292 GUNAWAN 711233

4170390803 SONIA FITRIWATI 712013

4170391340 TASYA MAHARDIKA PRATIWI 711263

4170391492 MELYAWATI 711344

4170392192 MUHAMMAD RESNU AMAHESI 711285

4170392253 MONICA CLAUDIA 712051

4170392478 AZAM AHYARULLOH 711366

4170392733 KESHYA SURIYAWAN 712035

4170393358 MARIATI 712146

4170394622 MASMUDAH 711233

4170394646 FADILATUL JENNAH 712035

4170395125 MUHAMMAD BAGAS REYNALDI 712021

4170396071 WINDARTI 711025

4170396559 KHAIRUNNISA 711041

4170396902 ILUMANITA SULAN 711233

4170398564 JAKIYAH 712051

4170398602 SONIA 711114

4170398673 CHIKA AMALIA 711203

4170399450 ZIDAN 711263

4170399504 MUSLIM DARMAWAN 712073

4170399658 REFA ANDRIANSYAH 712221

4170399849 ANGGRIAN WIJANARKO 712243

4170399859 LIBERTUS RANGGA 711241

4170399974 NURSANAH 711241

4170400264 ISWI ELLEN SULISTIANCE 712013

4170400955 SUYUT PURNAMA 711241

4170401197 MUHAMMAD FIRDAUS HIDAYATULLAH 712213

4170401487 SITI AISYIAH 712243

4170402909 IKE ROSIANI 711025

4170403207 LUTFIANA 712302

4170403400 KIKI NOVITA SARI 712154

4170404119 ELI LESTARI 712051

4170404443 DHEVOUTIKA 712035

4170404843 FERDI EXANDY 712146

4170405197 DION VALENTINO 711352

4170405796 LEONARDO 712192

4170406253 JOVIA 712176

4170406430 MAHISZA JUNIARTI 711041

4170407551 PAISAL 711241

4170407880 FEBRYANI ANGELICA 711211

4170408147 ALVI YANITAMI 711166

4170408768 DANDI YUSUP 711241

4170408873 NURMINDA 712021

4170409055 IRFAN ANSHORI 712213

4170410718 EVALISCA DARIA 712081

4170411749 WAHYU NUR ASTUTI 712221

4170412854 SY. NADIM 712095

4170412906 PUTRI DWIANGGINI 712132

4170413143 YULIA DWI NINGSIH 711293

4170415678 DINA RIZKY 712081 (bersambung)