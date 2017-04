Daihatsu Grand Max Tetap Jadi Backbone Daihatsu di Kelas Pikap

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Daihatsu kini boleh tersenyum lebih lega. Produk teranyarnya di segmen pikap, yakni Daihatsu Hi Max, terus catatkan peningkatan jumlah penjualan.

Hal inipun semakin mempertegas posisi Daihatsu sebagai pemimpin pasar di segmen kendaraan niaga jenis pikap.

"Untuk di segmen pikap, kami nomor satu," ujar Kepala Cabang PT Astra Internasional Tbk - Daihatsu Pontianak, Stevan Kristianto, Rabu (26/4/2017).

Saat ini, Hi Max tercatat terserap pasar rata-rata 10-an unit per bulannya. Namun pencapaian ini masih belum mebuat Hi Max mampu menggeser 'saudara sulungnya', Daihatsu Gran Max Pick up sebagai backbone (tulang punggung) penjualan Daihatsu di kelas ini.

"Hi Max sendiri bukan backbone kami, sebab memang disiapkan menyasar ceruk pasar, dan sifatnya pelengkap. Backbone kami tetap di Gran Max," kata pria berkacamata ini melanjutkan.

Ia menceritakan, kondisi yang ada, saat ini pasar Pick Up sendiri masih berada di masa kontraksi sebagai imbas lesunya kondisi perekonomian.

"2015 ke 2016 turun secara total. Semua merek," kisahnya.

Sebagai perbandingan, katanya, pihaknya mampu jual 70 - 80 an unit Daihatsu Gran Max Pick Up per bulannya selama 2014.