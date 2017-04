Tim All Star Ketapang Menyambangi Pontianak Dan Mempawah

Tim All Star Ketapang foto bersamaa Tim All Star Kabupaten Mempawah di Stadion Opu Daeng Menambon Mempawah, Minggu (23/4).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Tim All Star Ketapang sambangi Tim All Star Ketapang menyambangi Tim All Star Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah.

Pesepakboka era 80 dan 90 ini melakukan pertandingan eksebisi dalam rangka ajang mempererat silaturahmi.

Pertandingan antara Tim All Star Ketapang melawan Tim All Star Pontianak berlangsung di Lapangan PSV atau Kebon Sayur Pontianak, Sabtu (22/4/2017).

Sedangkan melawan Tim All Star Mempawan di Stadion Opu Daeng Menambon Mempawah, Minggu (23/4/2017).

“Ini pertandingan persahabatan dalam rangka silaturahmi antara pemain era 80 dan 90 di Kalimantan Barat khususnya di tiga tempat ini,” kata Koordinator Tim All Star Ketapang, Didik kepada wartawan di Ketapang, Selasa (25/4).

Ia mengungkapkan pada tahun sebelumnya pertandingan eksebisi ini juga pernah dilaksanakan.

Menurutnya kegiatan ini direncanakan rutin dilaksanakan tiap tahun.

Tujuannya untuk saling mempererat tali silaturahmi antara sesama pemain lama.