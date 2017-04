Laudya Cynthia Bella Tidur di Lokasi Syuting, Netizen: Cakep Banget!

Laporan Wartawan TribunStyle.com, Ninda Iswara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - "@alisyakieb took pictures of me while sleeping in location @kantinidhijaberseries -25april17-," tulis Laudya Cynthia Bella dalam keterangan foto yang diunggahnya.

Dalam foto yang diunggah lewat akun Instagram @laudyacynthiabella tersebut, tampak wajah cantik dari mantan kekasih Raffi Ahmad ini.

Bella terlihat mengenakan busana muslim berwarna putih.

Wardrobe yang dikenakan Bella ini lebih menyerupai baju pengantin muslim.

Tampak hiasan manik-manik atau payet tersebar dibeberapa bagian gaun tersebut.

Meski berdandan cantik bak seorang pengantin, Bella saat itu justru tampak tidur pulas.

Dilansir Tribunstyle.com dari keterangan fotonya, lawan main Bella lah yang mengambil foto tersebut saat dirinya sedang tidur.

Foto tersebut diambil oleh Ali Syakieb yang sedang terlibat dalam judul sinetron yang sama dengan artis berusia 29 tahun ini.

Tak hanya mengenakan gaun, wajah Bella juga dipoles makeup natural namun tetap terlihat cantik.