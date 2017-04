Karangan Bunga Untuk Ahok dan Djarot Penuhi Sudut Balai Kota

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Hari ini, Selasa (25/4/2017) puluhan karangan bunga untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, yang dipasang di Balai Kota DKI Jakarta. Karangan bunga tersebut berasal dari pendukung Ahok dan Djarot, memenuhi setiap sudut Balai Kota.

"Pak Basuki dan Pak Djarot tak terlihat kesedihan namun tetap tersenyum dan bersyukur. Terima kasih," bunyi tulisan di salah satu karangan bunga di Balai Kota, Selasa (25/4/2017).

Karangan bunga itu dikirim oleh Elisabeth, Endah, Entin, dan Erlina.

"Pak Ahok dan Pak Djarot sukses selalu dalam berkarier. Dari kami yang patah hati," bunyi tulisan di karangan bunga dari Mercy, Vivi, dan Uyin.

"Thank you for everything. You are the best governor we ever had. Dari Cupuers yang gagal move on," bunyi tulisan di karangan bunga lainnya.

Karangan bunga itu dipasang di sekeliling kolam yang ada di depan pendopo Balai Kota. Karangan bunga lain juga dipajang di sepanjang lorong Balai Kota menuju kantor Wakil Gubernur DKI.

Sementara itu, warga yang berkumpul untuk mengadu masih banyak. Mereka mengantre sejak pagi di Balai Kota. Hingga pukul 07.20 WIB,Ahok belum tiba.

Hari ini Ahok akan menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama. Biasanya Ahok menemui warga di Balai Kota terlebih dahulu sebelum datang ke persidangan.